Kuluttajaliitto sähkösopimuksista tehdystä selvityksestä – ”kuluttajat jäävät ilman oikeussuojaa”

Kuluttajaliitto pettyi korkeahintaisten määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman helpottamista koskevan selvityksen tuloksiin. Kuluttajaliiton mukaan konkreettiset ratkaisuesitykset jäivät puuttumaan.

Eduskunta edellytti sähköhyvitystä koskevan lainsäädännön säätämisen yhteydessä tekemässään lausumassa, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi sähköhyvityksen ja muiden tukimuotojen toimivuutta sekä ryhtyy kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi.

– Tästä huolimatta selvitystyössä nyt lähinnä analysoidaan eri vaihtoehtoja, sanoo Kuluttajaliiton juristi Kristel Pynnönen Andersson.

Eri arvioiden mukaan kalliin määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen on tehnyt jopa satojatuhansia kotitalouksia. Yli 20 sentin kWh hintaisia määräaikaisia sopimuksia on eri arvioiden mukaan voimassa 210 000-420 000 ja yli 30 sentin kWh hintaisia sopimuksia 60 000-295 000. Määrä on merkittävä.

Kuluttajaliitto katsoo, ettei kuluttajien kannalta kohtuuttomalta tuntuvaa tilannetta voida jättää alan itsesääntelyn varaan, vaikka selvitysmiehet ikään kuin päätyvät ehdottamaan sitä parhaimpana ratkaisuna.

– Alan itsesääntely ratkaisuna ei mielestämme vastaa eduskunnan lausumasta ilmi käyvää tahtoa, Pynnönen Andersson sanoo.

Myös kuluttajien oikeussuoja olisi Pynnönen Anderssonin mukaan kaivannut laajempaa osuutta selvityksessä, jolloin olisi selvästi havaittu, että kuluttajat jäävät tässä tilanteessa ilman tehokasta, nopeaa ja kohtuuhintaista oikeussuojaa.

Kuluttajaliitto on pitkään ajanut parannuksia kuluttajariitalautakunnan resursseihin, jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus saada asiansa tehokkaasti ratkaistuksi. Liitto on myös kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntien sujuvuuden ja kohtuuhintaisuuden turvaamiseen.

Kuluttajaliiton toukokuussa 2023 teettämän kyselytutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia vastaajista totesi, ettei ole saanut tai hakenut mitään sähkötukea. Tukea saaneista reilu puolet piti sitä jokseenkin tai erittäin riittämättömänä korvaamaan suuremmista sähkölaskuista aiheutunutta taloudellisten menojen kasvua.

– Korkeahintaisen määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen tehneet kuluttajat jäävät edelleen odottamaan toimia, joilla heitä autettaisiin. Toimia kaivataan pikaisesti, Kuluttajaliitto toteaa.