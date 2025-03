Kullan hinta ylitti haamurajan – harkkoja virrannut USA:han ennätystahtia

Kullan hinta on noussut ennätyskorkealle, yli 3000 dollariin unssilta. Taustalla ovat pelot presidentti Donald Trumpin politiikan seurauksena syttyvästä kauppasodasta ja sen uhista globaalille talouskasvulle. Tämä on saanut sijoittajat vaihtamaan kultaan, jota pidetään yleisesti ’turvasatamasijoituksena’. Asiasta uutisoi muun muassa Financial Times.

Kullan hinta pomppasi perjantaina 3004 dollariin unssilta. Kulta on ollut yksi maailman tuottavimmista omaisuuseristä Trumpin astuttua virkaansa tammikuussa: hinta on noussut 14 prosenttia vuoden alusta.

Yhdysvaltain presidentin nopeasti muuttuva tullipolitiikka on herättänyt huolta siitä, että maailmanlaajuinen kauppasota kiihdyttää inflaatiota ja aiheuttaa talouden hidastumista Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Tämän seurauksena osakkeet ovat pudonneet viime viikkoina ja kullan vetovoima on lisääntynyt.

– Sekä institutionaaliset että yksityiset sijoittajat ovat siirtymässä kultaan suojatakseen salkkujaan talouden turbulenssilta, jalometalleihin erikoistunut kauppias Alexander Zumpfe totesi FT:lle.

– Fyysisellä kullan markkinoilla on kova kysyntä, erityisesti Saksassa, jossa jalometalleja on pitkään arvostettu suojana talouskriisejä vastaan, hän lisäsi.

FT:n mukaan huolet siitä, että Trump saattaa asettaa tulleja myös kullalle, ovat ajaneet ennennäkemättömän kultaharkkojen tulvan New Yorkiin, jossa varastot ovat saavuttaneet ennätystason.

Trumpin valinnan jälkeen New Yorkiin on virrannut yli 70 miljardin dollarin edestä kultaa.

Ainakin neljä pankkia on nostanut kullan hintaennusteitaan viime viikkoina.