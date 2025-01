Kullan hinta noussut pilviin: Iäkkäät naiset kiinnostuivat keinosta tehdä rahaa

Noin 20 prosenttia suomalaisista on myynyt kultaa verkossa tai kasvotusten, ilmenee Suomen Kultareservi Oy:n teettämästä tutkimuksesta.

Naisista kultaa on myynyt 24 prosenttia ja miehistä 10 prosenttia. Palvelut kiinnostavat enemmän iäkkäämpiä. 65-74-vuotiailla prosenttiluku on 25, kun taas 25-34-vuotiailla 11. Tutkimuksen mukaan kultakoruja myyvät nyt eniten vanhemmat naiset.

Tärkeimmät syy kullanmyyntipalvelun käyttämiseen ovat kiertotalous ja kierrätys (37 %), rahan tarve (25 %), käyttää kullan korkeaa myyntihintaa edukseen (16 %), kokeilunhalu (11 %) ja jokin muu (10 %).

– Exältä saadut korut oli jo aikakin laittaa rahaksi, eräs tutkimukseen osallistunut kertoo.

Suomen Kultareservi Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Rasimus kertoo, että nyt on hyvä aika myydä.

– Kullan maailmanmarkkinahinta on juuri nyt ennätyslukemissa: lähes 84 euroa grammalta. Kullan hinta on noussut viimeisen 20 vuoden aikana lähes 700 prosenttia. Kukaan ei tiedä mihin suuntaan hinta lähtee menemään, mutta se on varmaa, että jos kullan myy nyt, siitä saa erittäin hyvän hinnan, Rasimus sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen toteutti joulukuussa Iro Research ja siihen osallistui 1 000 suomalaista.