”Kukaan ei todella tiedä, mitä Vladimir Putinin päässä liikkuu”

Pitkän linjan tunnetun sotahistorioitsijan Antony Beevorin mukaan kukaan ei tällä hetkellä pysty aidosti sanomaan mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin tällä hetkellä ajattelee Ukrainan sodasta, Venäjän tulevaisuudesta tai hänen omista henkilökohtaisista suunnitelmistaan. The Telegraphin haastattelussa Beevor kertoo kuitenkin mistä Venäjän julma tapa käydä sotaa kumpuaa.

– Jotkut väittävät, että se ulottuu 1200-luvulle ja mongolivalloituksiin, historioitsija aloittaa.

– Venäläisillä suhtautuminen on kuitenkin aina ollut se, että silmiinpistävä julmuus on välttämätön sodankäynnin väline – ja näemme sen Ukrainassa.

Venäjän julmuudet eivät ole sattumanvaraisia tai yksittäisten pahantahtoisten sotilaiden tekosia. Ne ovat Beevorin mukaan aina olleet osa Venäjän tapaa sotia. Hän muistuttaa, että venäläiset sotilaat ovat usein itsekin surkeasti kohdeltuja armeijan sisäisen kulttuurin vuoksi.

Historioitsijan mukaan jopa 5 000 varusmiestä teki vuosittain itsemurhan Staldingradin taisteluissa Saksaa vastaan toisessa maailmansodassa. Tätä venäläiskenraalit pitivät hänen mukaansa hauskana.

– Brutaalisuus, jolla [venäläisiä] sotilaita kohdellaan, synnyttää vain niin sanotun sortoketjun. Koska heitä on sorrettu ja kohdeltu huonosti, he purkavat sen muihin, kuten näimme vuonna 1945 puolalaisiin, unkarilaisiin ja ennen kaikkea saksalaisiin naisiin – ja näemme samaa nyt ukrainalaisiin naisiin ja sotavankeihin.

Venäjä on kärsinyt Ukrainan hyökkäyssodassaan valtavia tappioita, puhutaan jopa yli miljoonasta sotilaasta. Presidentti Putin kuitenkin jatkaa valloitusaikeitaan.

– Kukaan ei todella tiedä, mitä Putinin päässä liikkuu, Beevor toteaa.

– Uskon, että Putin on epätoivoinen saadakseen lisää alueita, ja siksi hän haluaa varmistaa, ettei Ukraina kykene taistelemaan vastaan. Siksi hän haluaa pienentää Ukrainan armeijaa ja pakottaa sen luovuttamaan keskeisiä asemia Donbasissa.

Sotahistorioitsija Beevor ennustaa, että Putin haluaa jatkaa Ukrainan tuhoamiasta mahdollisista rauhansopimuksista huolimatta.

– Hän haluaa ehdottomasti jatkaa sotaa. Jos tulee tulitauko tai rauhanneuvotteluja, hän rikkoo ne ja syyttää Ukrainaa ja eurooppalaisia, ja jälleen kerran luottaa siihen, että [Donald] Trump haluaa näyttäytyä rauhantekijänä.