Kuka vastaa kuluista, kun matka keskeytyy ja matkalla sairastuu?

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan mukaan erityisesti epätietoisuus sairauksista aiheutuneiden korkeiden hoitokulujen korvaamisesta aiheuttaa kysymyksiä.

Asiantuntija Katja Lappi FINEstä muistuttaa matkailijalla matkavakuutuksesta. Vaikka useimpien lomat sujuvatkin pääsääntöisesti hyvin, tulevat sairastumiset tai tapaturmat yleensä ikävinä yllätyksinä, joihin voi osittain varautua tarkistamalla etukäteen, mitä näistä asioista korvataan.

– Tarkista, että matkavakuutus on voimassa matkakohteessasi koko matkan ajan. Kiinnitä myös huomiosi siihen, että hoitokulukorvauksella ei ole ylärajaa, sillä hoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista. Lisäksi on hyvä tarkastaa, että vakuutukseen kuuluvat kotiinkuljetuskulut vakavissa tapauksissa, Lappi kertoo.

– Matkasairaus tai matkatapaturma voi joskus jopa harmillisesti keskeyttää matkan. Ennen kotiinpaluuta kannattaa aina varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä, onko keskeytymisen syy sellainen, jonka perusteella paluun kustannukset korvataan. Kotiin palaamisen syyn täytyy olla lääketieteellisesti arvioituna pakottava, jotta korvauksia voi saada. Useimmiten hoitoa on mahdollista saada myös matkakohteessa, Lappi jatkaa.

Hänen mukaansa matkan keskeytymisenä saatetaan korvata myös menetettyjä matkapäiviä siltä ajalta, kun joudutaan sairaalahoitoon tai palaamaan kotiin ennenaikaisesti.

– Esimerkiksi hotellihuoneessa levossa vietetyistä päivistä ei yleensä saa menetetyn matkapäivän korvausta. Myöskään pilalle menneestä matkasta, kun esimerkiksi ei voida vaikkapa suunnitellusti uida, käydä vaeltamassa tai pelata golfia, ei makseta korvauksia. Sen sijaan korvausta saattaa tällaisessakin tapauksessa saada esimerkiksi etukäteen varatuista ja maksetuista retkistä ja palveluista, jotka jäävät käyttämättä, Lappi sanoo.

Matkalla sairastuminen

Matkalla sairastuminen pilaa yleensä matkaa jollain tapaa, osittain tai kokonaan. Se, mitä matkasairauksilla tarkoitetaan ja mitä vakuutuksesta korvataan, määritellään vakuutusehdoissa.

– Matkasairaudella tarkoitetaan odottamatonta ja äkillistä lääkärinhoitoa vaativaa sairautta, joka on alkanut tai josta selviä oireita on ilmennyt matkan aikana. Matkasairauden korvattavuus edellyttää myös, että hoitoon on hakeuduttu jo matkan aikana tai välittömästi matkan päätyttyä. Hoitoon hakeutumisen määräajat vaihtelevat yhtiöittäin, Lappi muistuttaa.

Myös olemassa olevien sairauksiensa kanssa pitää olla tarkkana, jotka eivät ole sama asia kuin matkasairaus. Matkasairautena ei yleisesti korvata sairautta, joka matkustajalla on ollut jo ennen matkaa tai josta selviä oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken ennen matkalle lähtöä.

Kuitenkin, jos hyvässä hoitotasapainossa jo ennen matkaa ollut sairaus pahenee äkillisesti ja odottamattomasti matkalla, korvataan vakuutuksista tyypillisesti hoitokuluja rajoitetusti.

– Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluonteinen matkakohteessa annettu hoito ja vain määrätyn, esimerkiksi 7–14 vuorokauden pituiselta ajalta. Mitään muita kuluja, esimerkiksi matkan keskeytymisen kuluja, ei yleensä korvata, Lappi sanoo.