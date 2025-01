”Kuka olisi uskonut?” Elon Muskin puheet hämmentävät Euroopassa

Teknologiamiljardööri Elon Musk on ottanut viime aikoina omistamallaan viestipalvelu X:llä kantaa useiden Euroopan maiden sisäpolitiikkaan.

Hän on ilmaissut tukeaan Saksan Kreml-mieliselle AfD-äärioikeistopuolueelle, arvostellut Italian tuomareita ja syyttänyt Britannian pääministeri Keir Starmeria niin sanottuun grooming-skandaaliin liittyen.

Lausuntoja on vaikea sivuuttaa, sillä Muskilla on X:ssä yli 210 miljoonaa seuraajaa. Hän toimii myös Yhdysvaltain tulevan presidentti Donald Trumpin läheisenä neuvonantajana. Ranskan presidentti Emmanuel Macron hämmästeli tilannetta maanantaina diplomaateille pitämässään puheenvuorossa.

– Jos kymmenen vuotta sitten joku olisi sanonut, että maailman suurimpiin lukeutuvan sosiaalisen median yhtiön omistaja tukee uutta kansainvälistä reaktionääristä liikettä ja sekaantuu suoraan vaaleihin esimerkiksi Saksassa, niin kuka olisi uskonut mitään tällaista, Macron sanoi Wall Street Journalin mukaan.

Britannian pääministeri piti maanantaina tiedotustilaisuuden, jonka piti käsitellä maan terveydenhuoltoa. Keir Starmer joutui käyttämään siitä suuren osan vastatakseen Elon Muskin esittämään arvosteluun. Starmer väitti Muskin levittävän ”valheita ja disinformaatiota niin laajalle kuin mahdollista”.

Pääministeri ei kommentoinut Elon Muskin X:ssä järjestämää äänestystä. Siinä kysyttiin, pitäisikö Yhdysvaltain ”vapauttaa Britannian kansa heidän tyrannihallitukseltaan”. X-kyselyn noin kahdesta miljoonasta vastaajasta 58 prosenttia vastasi ”kyllä”.

Saksassa järjestetään helmikuussa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Keskustaoikeistolaisen CDU-puolueen puheenjohtaja Friedrich Merz kutsui Muskin toimintaa röyhkeäksi ja tunkeilevaksi.

– En muista vastaavaa tapausta, jossa ystävällismielisen länsidemokratian vaaleihin olisi puututtu tällä tavoin, Merz sanoi.

Elon Muskin vaikutusvaltaa rajoittaa muun muassa se, että Britanniassa vain 26 prosentilla on hänestä myönteinen mielikuva. Suosio on samalla tasolla kuin työväenpuolueen epäsuosioon ajautuneella pääministeri Keir Starmerilla.

X:n suosio on myös rapautunut. Palvelulla oli keväällä 2022 yli kymmenen miljoonaa päivittäistä käyttäjää, mutta viime vuonna vain 8,6 miljoonaa.

Italian pääministeri Giorgia Meloni on harvoja Elon Muskin suosiossa olevia eurooppalaisia poliitikkoja. He ovat tavanneet useita kertoja viime vuosien aikana. Meloni on ainakin osin samoilla linjoilla maahanmuuton, laskevan syntyvyyden ja ”woken” suhteen.

– On huvittavaa, miten samat ihmiset kutsuivat Muskia eilen neroksi ja nyt hirviöksi vain sen takia, että hän valitsi barrikaadien ”väärän” puolen, Giorgia Meloni sanoi Corriere della Sera -lehdelle.