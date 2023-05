Kuka hallitsee Bahmutia? Venäjä julistautui voittajaksi, Ukraina kiistää

Ukrainan Bahmutin tämän hetken tilanne herättää hämmennystä. Sekä Ukraina että Venäjä ovat tänään kertoneet hallitsevansa aluetta: Venäjä julistautui Bakmutin taistelun voittajaksi, kun Ukraina kiistää tapahtuneen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin lausunnoista heräsi aiemmin kysymyksiä ilmeisesti väärinkäsityksen vuoksi. Zelenskyin aiemmasta lausunnosta oli saanut kuvan, että Ukraina olisi myöntänyt menettäneensä Bahmutin hallinnan.

Myöhemmin Zelenskyi täydensi sanomaansa tiedottajan välityksellä, kertoo CNN. Zelenskyin kielsi, että vihollinen oli vallannut Bahmutin ja hänen kommenttinsa “ei tietääkseni” oli vastaus kysymyksiin, että onko Bakhmut Venäjän hallinnassa.

– Presidentti kiistää, että Bahmut on otettu haltuun, presidentin tiedottaja kertoi.

Myös Ukrainan armeija on kertonut taistelujen Bahmutissa jatkuvan. Tämä oli vastauksena Venäjän Wagner-joukkojen eiliseen ilmoitukseen, että ne olisivat vallanneen Bahmutin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin tänään onnitellut armeijaansa “Bahmutin vapauttamisesta”.

– Presidentti onnittelee Wagnerin hyökkäysosastoja sekä kaikkia Venäjän asevoimien yksiköitä, jotka vahvistivat selustojen läsnäolon ja sulkemisen, Artemovskin [Bahmutin neuvosto-venäläinen nimitys] vapauttamisoperaation loppuun saattamisesta, Kremlin tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan taisteluissa menestyneille on myös luvassa kunniamerkkejä.

Bahmutissa ja sen lähiympäristössä Itä-Ukrainassa on käyty yhtä sodan vaikeimmista taisteluista jo kuukausien ajan. Kaupungista on jäljellä enää lähinnä raunioita.

– Mitään ei ole jäljellä. He tuhosivat kaiken. Rakennuksia ei ole. Se on sääli, se on tragedia, mutta tänään Bakhmut on vain sydämissämme, Zelenskyi sanoi aiemmin lausunnossaan.

Vaikka kaupunki on lähes tuhoutunut, Bakhmutin valloituksella on molemmille sodan osapuolille suuri symbolinen merkitys.