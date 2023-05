Kuiva sää herätti raivon meteorologeja kohtaan Espanjassa

Espanjalaiset meteorologit ovat kuuman ja kuivan sään vuoksi saaneet niskaansa salaliittoteoreetikoiden vihan, uutisoi CNN.

Espanjan meteorologisen laitoksen AEMET:n meteorologit ovat saaneet vihaviestejä niin sosiaalisessa mediassa, puhelimitse, kirjeitse ja jopa graffitien välityksellä. Viesteissä meteorologeja on syytetty murhaajiksi, rikollisiksi ja varoitettu, että heitä tarkkaillaan.

Vihaviestien määrä kasvoi alkuvuodesta niin suureksi, että huhtikuussa Espanjan ekologisen siirtymän ministeri Teresa Riberan täytyi vaatia loppua salaliittoteorioiden levittämiselle.

Espanjassa salaliittoteoreetikot ovat syyttäneet meteorologeja erityisesti kemikaalivanojen levittämisestä lentokoneilla. Heidän väitteidensä mukaan meteorologit hallitsevat näiden kemikaalivanojen kautta säätä, pitäen sateet poissa ja aiheuttaen kuivuutta ja helleaaltoja.

Kun meteorologi Isabel Moreno kertoi lähestyvän sadealueen väistävän Espanjan täysin, ei hän ollut lainkaan valmis sitä seuranneisiin tapahtumiin. Moreno sai satojen vihaviestien tulvan, jossa häntä syytettiin sään muuttamisoperaation peittelystä.

– Se oli yksi elämäni vaikeimmista kokemuksista sosiaalisessa mediassa. […] En ole koskaan nähnyt sellaista vastausten ja aggression määrää, Moreno kertoo.

Myös muissa länsimaissa meteorologeihin on kohdistettu tavallista enemmän häirintää, ja heitä on syytetty muun muassa valehtelusta, liiottelusta ja jopa sään hallitsemisesta. Ranskassa ja Australiassa meteorologeja on syytetty lämpötilojen liioittelusta, jotta ilmastonmuutos vaikuttaisi todellisuutta suuremmalta uhalta.

Näin tapahtui myös Isossa-Britanniassa, jossa maan meteorologinen laitos sai kritiikkiä julistettuaan hätätilan helleaallon vuoksi.

– Kun tiedemiehet kertoivat tästä, heitä syytettiin holhousvaltiohysterian levittämisestä, kertoo Ison-Britannian meteorologisen laitoksen johtaja Liz Bentley

Nyt säästä levitettävät salaliittoteoriat ovat jatkumoa koronaviruspandemian aikana levinneistä salaliittoteorioista. Viestintätieteiden luennoitsija Alexandre López-Borrull arvioikin, että pandemian väistyessä salaliittoteoreetikot tarvitsevat uusia tapahtumia, joihin yhdistää salaliittoteorioita.

– Säähän liittyviin organisaatioihin kohdistetussa häirinnässä on ollut selvää kasvua, López-Borrull kommentoi.

ISD-ajatuspajan ilmastopolitiikkatututkimuksen johtaja Jennie Kingin mukaan onkin luontevaa, että meteorologeihin kohdistuva häirintä on luonteva jatkumo laajempaan trendiin, jossa osa ihmisistä on menettänyt kaiken luottamuksen yhteiskunnallisiin instituutioihin.

King arvioi, että salaliittoteoriat perustuvat usein siihen, että nämä instituutiot käyttävät ilmastonmuutosta tai mitä tahansa muuta ongelmaa tekosyynä toteuttaakseen salakavalia aikomuksiaan. Sää on tähän hyvä keino, sillä se on läsnä kaikkien ihmisten elämässä, mutta ilmastotiede on taas usein vaikeasti ymmärrettävää ja teknistä.

Äärimmäiset sääilmiöt ovat usein pelottavia, etenkin kun niihin liittyy Espanjan vedenkäyttörajoituksiin liittyviä ilmiöitä. López-Borrullin mukaan monelle onkin helpompaa uskoa ilmastonmuutoksen olevan huijaus kuin perehtyä ilmastonmuutokseen liittyviin monimutkaisiin ongelmiin ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

– Muutos on vaikeaa ja pelottavaa, López-Borrull tiivistää.

Moreno arvioi, että salaliittoteorioihin uponneisiin on vaikeaa vaikuttaa puhumalla. Tehokkaampaa onkin viestiä tehokkaasti ilmastotieteestä laajalle yleisölle, jotta ihmiset eivät alun perinkään lankeaisi salaliittoteorioihin. Samaa mieltä on myös King.

– Tällaisesta viestinnästä on oikeasti apua. Parasta viestintää on se, kun media ja tieteentekijät pyrkivät tekemään ilmastotiedettä ymmärrettävämmäksi, King tiivistää.