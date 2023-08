”Kuinka seuraaja voisi olla pahempi kuin Vladimir Putin?”

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brienin mukaan pohdinta siitä, voisiko Vladimir Putinin seuraaja olla tätä huonompi vaihtoehto vaikuttaa tekosyyltä olla tukematta Ukrainaa riittävästi.

Viestipalvelu X:n julkaisussaan O’Brien viittaa amerikkalaislehti Wall Street Journalin julkaisuun, jossa pohditaan, voisiko Putinin seuraaja olla Ukrainan kannalta pahempi vaihtoehto. Artikkelissa todetaan, että Ukrainassa ja Venäjällä nostetaan laajalti esiin Putinin hallinnon kaatumisen hyviä puolia, kun taas länsimaissa asian suhteen ollaan varovaisempia.

– Niin kauan, kun Putin on vallassa, sota tulee jatkumaan. Asia, jonka tiedämme täysin varmaksi on se, että Putin jatkaa sotaansa aivan loppuun saakka, viimeiseen dollariin, viimeiseen sotilaaseen, Putinin vastustajien kärkihahmoihin lukeutuva shakkimestari Garri Kasparov sanoo WSJ:lle.

Myös O’Brien on samoilla linjoilla.

– Kysymys: Miten seuraaja voisi olla pahempi kuin Putin, O’Brien ihmettelee.

– Meillä on päivittäin sotarikoksia, kansanmurhayrityksiä, teollisen mittakaavan lapsikaappauksia ja halukkuutta teurastaa omakin väestönsä. Johtaja, joka köyhdyttää omaa maatansa ja uhkaa näännyttää suuren osan maailmasta, O’Brien listaa Putinin toimia.

Hänen mukaansa Ukrainassa ei huolehdita siitä, että seuraaja voisi olla Putinia pahempi.

– Jonkun pahemman vaihtoehdon pohtiminen tuntuu häiriötekijältä. Se näyttää myös yksinkertaiselta tekosyyltä olla auttamatta Ukrainaa sen tarvitsemalla tavalla, hän syyttää.

Wondering about someone worse seems a distraction. It also looks like a simple excuse not to aid Ukraine in the way Ukraine needs. The Ukrainians aren’t worried about someone worse than Putin.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 20, 2023