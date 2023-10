”Kuinka pitkälle Israel menee?” – Professori: Seuraava askel on maasota

Israelin puolustusvoimat aloittaa seuraavaksi hyvin todennäköisesti maajoukkojen operaation Gazassa, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Terroristijärjestö Hamas teki lauantaina laajan hyökkäyksen Gazasta Israelin puolelle. Juusolan mukaan tällä hetkellä on vaikea arvioida tarkkaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Sitä on poikkeuksellisen vaikea sanoa. Tämä on niin iso asia, että tässä on paljon arvaamattomia tekijöitä. Vaikea sanoa, mikä on lopputulos, hän sanoo Verkkouutisille.

– Mutta tiedämme hyvin suurella todennäköisyydellä, kun Israel keskittää raskasta kalustoa Gazan alueen tuntumaan ja pommittaa Gazaa, että seuraava askel on varmasti sitten maasota, jonka Israel aloittaa ensimmäisen kerran isommassa mittakaavassa vuoden 2014 jälkeen.

Israelin kerrotaan koonneen 300 000 reserviläistä taistelutoimia varten ja siirtyvän hyökkäysvaiheeseen.

– Se ei ole helppo juttu. Se tarkoittaa kaupunkisotaa. (Vaikea sanoa), kuinka pitkälle Israel menee. On puhuttu Hamasin poliittisen ja sotilaallisen infrastruktuurin tuhoamisesta. Se on iso tehtävä, ja jos sinne mennään, se voi kestää useita viikkoja, Juusola arvioi.

– Se on varmasti verinen, ja se ei ole Israelin sotilaille helppoa. Se on yksi syy, miksi sitä on pyritty välttämään. Kaupunkisodassa Israelin sotilaallinen ylivoima vähenee, kun ei voida käyttää täysimittaisesti tulivoimaa.

Juusolan korostaa, että pyrkimykset aselepoon alkavat tietysti jossain vaiheessa täydellä teholla.

– Mutta tällä hetkellä on aivan liian aikaista puhua tästä.

Israelin puolustusvoimat kertoo saaneensa takaisin hallintaansa kaikki Gazan rajalla sijaitsevat kaupungit. Israelin joukkojen ja palestiinalaisten terroristien väliset yhteenotot ovat olleet yksittäisiä.

Paljon uhkakuvia

Hannu Juusolan mukaan tämänhetkisessä tilanteessa on monia seurattavia tekijöitä.

Libanonissa toimiva Hizbollah iski raketeilla ja kranaatinheittimillä Israelin pohjoisosiin sunnuntaina. Israel vastasi iskuun tykistöllä.

– Avaako (Libanonissa toimiva) Hizbollah toisen rintaman pohjoisessa? Mitä tapahtuu Länsirannalla, jossa on pitkään ollut levottomuuksia ja paljon palestiinalaisia on kuollut? On hyvin mahdollista, että Länsirannalla tapahtuu laajamittainen kansannousu, Juusola arvioi.

– Tässä on paljon uhkakuvia, jotka vaikuttavat tähän tilanteeseen.

Israelin puolustusvoimat on perinteisesti pyrkinyt välttämään monen rintaman sotaa.

– Mutta tämä ei ole käytännössä helposti vältettävissä, jos Hizbollah ryhtyy sotatoimiin. Se ole kuitenkaan ollenkaan varmaa, että näin tapahtuu, Juusola kertoo.

– Se on kuitenkin uhkakuva, jonka Israelin puolustusvoimat joutuu ottamaan huomioon suunnitelmissaan. Myös se pitää huomioida, että Hamas on ottanut paljon panttivankeja, mikä on täysin poikkeuksellinen tilanne.

Juusolan mukaan Israelin puolustusvoimat kykenee toteuttamaan tämänhetkiset suunnitelmansa ja hallitsemaan tilanteen myös pahimpien uhkakuvien toteutuessa.

– Israel on aivan eri kategoriassa vastustajiinsa nähden. Mutta se tarkoittaa sitä, että uhreja tulee paljon ja poliittinen hinta kasvaa sitä myötä, kun siviilejä kuolee ja haavoittuu enemmän.

– Israel on käynyt monen rintaman sotaa, jossa vastassa on ollut valtioita. Israel on sotilaallisesti selvästi vahvempi, kuin mikään sitä ympäröivistä valtioista.

Tästä huolimatta sotilasoperaatioiden poliittinen hinta kasvaa koko ajan.

– Tällä hetkellä Israelilla on poikkeuksellisen paljon sympatiaa puolellaan. Se tekee alkuvaiheesta varmasti helpomman, mutta siinä vaiheessa, kun maataisteluiden myötä alkaa olla valtavasti kuolonuhreja siviilien keskuudessa, poliittinen hinta kasvaa.

– Lisäksi Saudi-Arabian ja Israelin lähentyminen vähintäänkin vaikeutuu, mikä on (USA presidentti Joe) Bidenin presidenttikamppailua ajatellen negatiivista.

Kaaos lisääntyy

Hannu Juusola kertoo tuoreiden tapahtumien vahvistavan Lähi-idän kaoottista tilannetta.

– Tämä on sellainen muutos, jonka merkitystä on todella vaikea arvioida. Jos Israel kaataa Hamasin Gazassa, mitä se ei ole aikaisemmin halunnut tehdä, niin mitä sinne tulee sitten tilalle, hän pohtii.

Lyhyellä tähtäimellä tilanne on se, että Hamas ja muut järjestöt ovat vahvistuneet ja Hamas on noussut palestiinalaisen toiminnan keskiöön.

– Mutta se, miltä tilanne näyttää pölyn laskeuduttua, on aivan liian monimutkainen yhtälö tulkittavaksi. Tässä on liian paljon erilaisia vaihtoehtoja, Juusola sanoo.

Iranin on arvioitu antaneen apua ja tukea Hamasille hyökkäystä varten. Iran on tukenut useita militanttiryhmiä, kuten Hamasia Gazassa ja Hizbollahia Libanonissa. Iran on myös lietsonut Länsirannan konfliktia. Näin ollen Israel on alttiina kolmelle rintamalle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Juusola ei kuitenkaan usko Iranin kytkeytyneen iskuihin niin voimakkaasti kuin mitä esimerkiksi Wall Street Journalin artikkelissa vihjailtiin.

– (Hamasin ja Iranin) yhteistyötä ja kuulumista samaan kokonaisuuteen myös korostetaan helposti. Puhutaan eri yleisöille. Tämä puree joihinkin yleisöihin, kun sanotaan, että Hamas ei toimi yksin.

Juusola perustelee arviotaan käytännön syillä. Hamasin hyökkäys oli laajan ja hyvin suunnitellun prosessin tulos. Mikäli operaation suunnittelussa olisi ollut useampia toimijoita mukana, suunnitelmien paljastumisen todennäköisyys olisi ollut suurempi.

– Jos Iran ja Iranin ja ulkoministeri olisivat olleet mukana konkreettisen sotilaallisen operaation suunnittelussa, kuten Wall Street Journal väittää, niin sen mahdollisuus pysyä salassa olisi ollut huomattavasti heikompi.

– Kyllähän Iran tukee Hamasia, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta sitä, että Iran olisi ollut konkreettisesti päättämässä tai suunnittelemassa (iskuja), ei ole ihan helppo uskoa.