”Kuinka monta vuosikymmentä menee ennen kuin voimme päästää venäläiset Eurooppaan?”

– Kuinka monta vuosikymmentä menee ennen kuin voimme päästää venäläiset taas Eurooppaan?, Viron entinen presidentti Toomas Henrik Ilves kysyy Twitterissä.

Hän viittaa sosiaalisessa mediassa julkaistuun videoon. Tallenteelta on nähtävissä, kuinka venäläiset joukot iskivät suosittuun ostoskeskukseen Kramatorskissa ja tuhosivat sen.

– Siinä oli pizzeria, jossa jokainen sodasta kertonut kirjeenvaihtaja on luultavasti syönyt, sekä yrityksiä, kuten Adidas, Reebok ja paljon muuta, Financial Timesin kirjeenvaihtaja Christopher Miller tviittaa.

Paikallisten viranomaisten mukaan uhrien lukumäärästä ei ole vielä tietoa.

How many decades before we let Russians into Europe again? https://t.co/AkIS8VDJAc

