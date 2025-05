Kuinka hyvin työpaikallasi on varauduttu kriiseihin?

Työterveyslaitos kutsuu työpaikkoja kehittämään resilienssiä eli kriisinkestävyyttä kokonaisturvallisuuden lisäämiseksi. Laitoksen mukaan resilienssin kehittäminen työpaikoilla parantaa samalla yhteiskunnallista varautumista.

– Toimivalla resilienssillä organisaatiot voivat varmistaa koko yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden ja toipumisen kaikissa olosuhteissa. Erityisen tärkeää on, että turvallisuuskriittiset toimijat ja huoltovarmuuskriittiset toimijat säilyttävät resilienssinsä. Niiden lisäksi tarve koskee tietysti kaikkia suomalaisia työpaikkoja, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula korostaa tiedotteessa.

– Jokaisella työpaikalla pystytään vahvistamaan resilienssiä päättämällä yhteinen suunta ja tilannekuva. Työpaikkojen päätöksenteolla on iso merkitys koko yhteiskunnan resilienssiin, Koivula muistuttaa.

Työterveyslaitos esitteli tiistaina näkemyksiään medialle siitä, miten työpaikat voivat ottaa nykyistä enemmän vastuuta turvallisuudesta vuosittaisen Nolla tapaturmaa -foorumin seminaarin yhteydessä Jyväskylässä. Foorumi on työpaikkojen verkosto, joka motivoi ja rohkaisee työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa. Nyt aloitettava resilienssityö on tarjolla kaikille työpaikoille, eikä osallistuminen edellytä verkoston jäsenyyttä.

Työpaikkojen resilienssillä tarkoitetaan työpaikan muutoskykyä ja kriisinkestävyyttä. Resilienssin kulmakiviä ovat toimintakyky, toipuminen ja sopeutuminen. Nämä edistävät organisaation kykyä selviytyä muutoksista ja vaaratilanteista.

– Uudistumiskykyinen organisaatio ei lamaannu, vaan säilyttää toimintakykyisyytensä missä tahansa yllättävässä tilanteessa, toteaa vanhempi asiantuntija Miira Heiniö Työterveyslaitoksesta.

Muutokset voivat olla äkillisiä tai vähitellen tapahtuvia, ja ne vaativat sopeutumista. Parhaiten selviytyvät ne organisaatiot, jotka ovat määrätietoisesti kehittäneet muutosvalmiuttaan. Resilientti organisaatio valmistautuu erilaisiin häiriötilanteisiin, kykenee ylläpitämään keskeiset toimintonsa ja sopeutuu uuteen tilanteeseen jatkaen samalla aktiivista toimintaympäristön seurantaa.

Työterveyslaitoksen mukaan resilienssin vahvistaminen vaatii organisaatioilta osaamista ja määrätietoista yhdessä tekemistä. Siksi on syytä panostaa varautumiseen ennalta. Resilienssityössä tärkeitä tekijöitä ovat ihmisten ja asiantuntemuksen arvostaminen, luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen yhteisellä keskustelulla sekä yhteinen kehittäminen.

– Keskeistä on pitää kaikki mukana, ymmärtää yhteinen suunta, kehittää ja ennakoida yhdessä. Ennakoiva päätöksenteko ja jatkuvuudenhallinta kuuluvat kaikkien työhön. On tärkeää ymmärtää, että jokainen on tärkeä osa työyhteisöä niin hyvän sään aikaan kuin kriisin keskelläkin, Heiniö painottaa.