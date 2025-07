”Kuin riippuliitimen leija” – Asiantuntija kuvailee tumakonetta MTV:lle

Satakunnassa Jämijärvellä tapahtui lauantaina ilmailuliikenneonnettomuus, jossa kuoli yksi henkilö ja toinen loukkaantui vakavasti. Ilmavoimien entinen koelentäjä Jyrki Laukkanen kertoo kyseessä olevasta painovoimaohjatusta koneesta MTV:lle.

Laukkasen mukaan painopisteohjattu ultrakevyt lentokone on poikkeuksellinen siten, että siinä ei ole lainkaan ohjainpintoja.

– Normaalikoneessa on siivessä ja pyrstössä peräsimet. Painopisteohjatussa koneessa siipi on kiinteä, eikä siinä ole mitään ohjainpintoja. Siinä ei myöskään ole mitään peräsimiä. Voisi kuvailla, että se on oikeastaan kuin riippuliitimen leija.

Ohjaus tapahtuu siten, että ohjaaja siirtää omaa painoa siipeen nähden.

– Silloin nokkaa voi laskea, nostaa ja kallistaa siirtämällä omaa painoa haluttuun suuntaan.

Laukkanen kertoo painopisteohjauksen reagoivan pienillä nopeuksilla hitaasti ohjausliikkeisiin.

– Voimakas puuska tai ohjaajan pieni virhe voi aiheuttaa hetkellisen hallinnan menetyksen. Vaikea päätellä, että mikä siinä tuli.