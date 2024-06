Kuin keskiaikainen katapultti: Israel käytti erikoista asetta rajalla

Israelin armeija on käyttänyt erikoista asetta Libanonin rajalla. Asiasta kirjoittaa brittilehti Telegraph.

Sosiaalisessa mediassa on torstaina levinnyt video, jossa IDF:n sotilaat laukaisevat liekehtiviä ammuksia rajan yli Libanoniin. Video on katsottavissa artikkelin lopussa.

Ulkonäöltään erikoinen ase muistuttaa hyvin paljon keskiaikaista katapulttia. Keskiajalla yleistä asetta käytettiin muun muassa linnojen ja muiden linnoitettujen paikkojen piirityksessä.

We’re finally back to the Middle Age: Israeli soldiers use trebuchet to launch incendiaries on Lebanon to start fires. pic.twitter.com/kIzBroZAxk

— Clash Report (@clashreport) June 13, 2024