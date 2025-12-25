KSML: Näin robotti-imuri voi aiheuttaa vesivahingon

Vahinkokartoittaja Vesa Korpaeus kertoo uudesta ilmiöstä, jossa vedellä täytettävät moppaavat robotti-imurit ovat aiheuttaneet vesivahinkoja. Asiasta uutisoi Keskisuomalainen.

Korpaeus sanoo tutkineensa useita vesivahinkoja, joiden aiheuttajaksi epäillään vesitäyttöistä robotti-imuria. Vahingot ovat tapahtuneet imurin latauspisteessä.

Vahinkokartoittaja ei tiedä, mistä vuodot johtuvat, mutta epäilee yhdeksi mahdolliseksi syyksi säiliön ylitäyttöä.

– Ei se säiliö ole kuin pari kolme desiä, mutta kyllä se vuotaessaan aiheuttaa ikävän esteettisen ja jopa ison haitan, vaikka itse vahinko olisi mitätön, Korpaeus selittää Keskisuomalaiselle.

Korpaeuksen mukaan esimerkiksi vanhempaa parkettia voi olla vaikeaa korjata, ja silloin edessä on koko lattian uusiminen.

– Eihän sellaisen paikkaamiseen löydy enää samanlaista, hän tiivistää.

Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujalan mukaan robotti-imurien aiheuttamat vahingot ovat yleensä joitakin satoja euroja, mutta paikoin korvaukset voivat nousta tuhansiin euroihin. Näin voi käydä, jos vahinkoa ei huomata heti ja lattia täytyy vahingon seurauksena uusia.

Usein imuri myös törmää vauhdilla toiseen esineeseen, joka sitten rikkoutuu. Välillä itse imuri taas menee rikki esimerkiksi siksi, että lapsi koittaa saada siltä kyydin.

– On ollut tapauksia, joissa robotti-imuri on yrittänyt putsata lattialta lemmikkieläimen jätökset, Kujala sanoo.

Korvauspäällikkö kertookin, että robotti-imurien aiheuttamista vahingoista on kuluvana vuonna maksettu ennätysmäärä korvauksia.