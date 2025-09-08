Kristi Raik: EU:lle ei tule omaa armeijaa

Tallinnassa toimivan kansainvälisen puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:n johtaja, tutkija Kristi Raik toppuuttelee puheita Euroopan unionin omasta armeijasta.

– Euroopan armeijaa ei yksinkertaisesti tule, koska poliittinen todellisuus ei sitä mahdollista. Emme voi kuvitella, että Euroopan maat luopuisivat päätäntävallastaan. Antaisiko Viro pois päätösvallan sotilaallisen voiman käytöstä, sodan ja rauhan kysymyksissä jonnekin Brysseliin, Kristi Raik sanoi yleisradio ERR:llä.

Eurooppa hänen mukaansa tarvitsee nykyistä vahvemman puolustuskyvyn.

– Luulen, että kaikki ovat vihdoin ymmärtäneet tämän ja työskentelevät sen eteen. Todellisuudessa Yhdysvallat on kuitenkin tällä hetkellä edelleen korvaamaton liittolainen. Ei ole mitään järkeä moittia itseämme tästä asiassa. Pidetään kiinni tästä suhteesta niin kauan kuin mahdollista. Emmekä tiedä, olisivatko nämä suuret Euroopan maat sen parempia liittolaisia, Raik totesi.

Yhdysvaltojen roolia ydinpelotteessa ei hänen mukaansa voi korvata.

– Ranskan doktriini ei myöskään lainkaan ennakoi sitä, että heidän ydinasekykynsä tarjoaisi suojaa muille maille. Se tarjoaa suojaa Ranskalle, hän sanoi.

– Mutta pelkästään kyvykkyydenkin näkökulmasta Yhdysvallat ja Venäjä ovat niin omassa kategoriassaan, että Ranska ja Iso-Britannia ovat siitä hyvin kaukana. Totta kai se on parempi kuin ei mitään, mutta se ei voi näkyvässä tulevaisuudessa tarjota sellaista pelotetta, jonka Yhdysvallat tarjoaa.

Raikin mukaan Yhdysvaltojen pitkäaikainen kehityssuunta on ollut se, että Euroopan turvallisuuteen halutaan panostaa aiempaa vähemmän.

– Sen me olemme tienneet kauan, riippumatta siitä, kuka siellä on vallassa tänään tai kuka on siellä (Donald) Trumpin jälkeen. Sitä he ovat halunneet tehdä, keskittyä enemmän Kiinaan ja Aasiaan, Raik sanoi.

– Kysymys on vain siinä, kuinka nopeasti tämä muutos tapahtuu ja tapahtuuko se jotenkin koordinoidusti Euroopan liittolaisten kanssa niin, ettei synny mitään äkillistä aukkoa meidän puolustuksemme vahvuuteen. Tällä hetkellä uskoakseni on toivoa, että tätä prosessia voidaan hallita niin, ettei meille tule suuria shokkeja.