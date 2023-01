Krista Kiuru Ylellä: Uusia koronalinjauksia Kiinasta tuleville jo ensi viikolla

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Ylen Ykkösaamussa olevansa huolissaan Kiinan koronatilanteesta. Uusia koronatoimia valmistellaan paraikaa myös Suomessa.

EU-maiden hallitusten kriisiryhmä ehdotti perjantaina, että EU-maat aloittaisivat Kiinasta tuleville satunnaistestaukset sekä vaatisivat enintään kahta päivää vanhaa negatiivista koronatestitulosta. Kiurun mukaan lentomatkustajien maskisuosituksista tullaan linjaamaan jo alkuviikosta, mutta ennakkotestausvaatimus Kiinasta tuleville on oikeudellisesti hankalampi.

– Kyllä tämä oikeudellinen puoli on aina näissä päätöksissä se, että millä tavalla me pystymme tämän viemään päätöksenä läpi, Kiuru kertoo, ja painottaa, että päätöksissä on huomioitava välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus.

Kiurun mukaan EU on lähtenyt liikkeelle varovaisuusperiaatteen mukaisesti, sillä Kiinan tosiasiallisista tapahtumista ei tällä hetkellä tiedetä. Maassa on raportoitu muun muassa alitilastoinnista ja sairaaloiden ylikuormituksesta, ja myös uudet virusvariantit huolettavat.

Kiurusta on selvää, että vaikka koronavirusta ei ”saada purkkiin”, on monissa EU-maissa huolena Kiinasta leviävistä koronatartunnoista aiheutuva lisärasitus terveydenhuollolle. Kiurun mukaan testausvaatimuksilla voidaankin saada lisää tietoa Kiinasta tulevasta viruksesta ja varautua paremmin tulevaan. Tietoa tarvitaan, koska arvioiden mukaan jopa puolella Kiinasta tulevilla matkustajilla on saattanut olla koronatartunta.

– Kyllä meillä tarvitsee olla ennakkotietoa. Emme me sellaisessa tyhjiössä voi elää, että emme tiedä, mitä täällä on tekeillä, Kiuru toteaa.

Suomen koronatilanne taas voisi Kiurun mukaan olla parempikin. Nähtäväksi myös jää, mihin suuntaan koronavirus tulee kevään aikana muuntumaan.

– Olisi hienoa ilmoittaa, että tämä oli tässä, mutta kyllä se päivän totuus on se, että koronasta ei ole vielä mihinkään päästy, Kiuru harmittelee.