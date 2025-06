Krimillä kuohuu: Poliisi jahtaa nyt ”epäisänmaallisia rekisterikilpiä”

Venäjän miehittämän Krimin poliisi on löytänyt uuden uhkakuvan: Epäisänmaalliset rekisterikilvet. Asiasta kertoo venäläismedia Meduza, joka raportoi tapahtumista Krym Realin uutisoinnin pohjalta.

Tammikuussa voimaan tulleen lain mukaan kaikissa venäläisautojen rekisterikilvissä on oltava Venäjän lippu. Paikalliset asukkaat ovat kuitenkin ryhtyneet poistamaan lippuja kilvistä tai hankkimaan kilpiä, joissa lippuja ei ole.

Paikallisia venäläisaktivisteja trendi on suututtanut.

– Ilmeisesti Krimin kaupungeissa on Venäjän passeja kantavia ihmisiä, jotka tilaavat rekisterikilpiä ilman Venäjän lippua. Miksi tällaisia epäperinteisiä toimia sallitaan maassamme? Keitä ovat nämä ihmiset, jotka häpeävät lippuamme? kommentoitiin eräässä suositussa sosiaalisen median ryhmässä.

Krimin venäläisviranomaiset katsoivat pitkään sormien läpi liputtomia rekisterikilpiä ja jopa ukrainalaisten kilpien käyttämistä. Paikalliset asukkaat ovat peittäneet lippuja teipillä tai maalilla, kiinnittäneet tilalle Ukrainan lippuja tai jopa tilanneet valmistajilta liputtomia rekisterikilpiä.

Nyt lippupakolla halutaan kuitenkin laittaa niemimaan asukkaat osoittamaan uskollisuutta Venäjälle.

Kesäkuussa poliisi syyttikin kahta ihmistä rikoksesta sekä antoi varoituksen kolmannelle ”epäisänmaallisista rekisterikilvestä”. Tunnetun venäläisen sotabloggarin Alexander Talipovin mukaan syytteet nostettiin Venäjän lipun peittämisestä mustalla teipillä.

Vastaavia tapauksia on ollut niemimaalla aiemminkin. ”Epäisänmaallisista rekisterikilvistä” on raportoitu muun muassa Dzhankoissa ja Teplivkassa.

Ukrainan presidentin Krimin-lähetystön mukaan venäläisviranomaiset pyrkivät tarkoituksellisesti tuhoamaan kaikki tavat ilmaista ukrainalaisuutta. Paikalliset kuitenkin löytävät keinoja ilmaista vastarintaansa.

– He varjelevat identiteettiään, kieltään ja kulttuuriaan, ja joka päivä, pidätysten ja ratsioiden uhasta huolimatta, he valitsevat vastarinnan. Se ei ole vain osoitus rohkeudesta, vaan polku kohti Krimin vapauttamista, sillä niin kauan kun on vastarintaa, on toivoa, lähetystöstä kommentoidaan.