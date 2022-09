Kriisissä tukea kaipaa sekä kuluttaja että uusiutuva energia

Sähkön ja energian hintojen nousu huolestuttaa monia. Oman kodin lämmittäminen on Suomessa välttämätön meno, ja energian hinnannousu iskee pahimmin pienituloisiin, joiden kukkarossa ei muutenkaan ole ylimääräistä.

Energian hinnan nousu olikin yksi polttavimmista kysymyksistä hallituksen budjettiriihessä. Hallitus otti tavoitteeksi löytää toimet, jotka kohdistuvat eniten tukea tarvitseviin.

Erääksi ratkaisuiksi sovittiin sähkön hinnan alentaminen väliaikaisella arvonlisäveron laskulla. Muutos 24 prosentista 10 prosenttiin auttaa sähkölaskuissa jo talvella. Lisäksi valtio tarjoaa tukea sähkölaskuihin joko kotitalousvähennyksen tai suoran tuen kautta. Tukimuoto riippuu sähkön käyttäjän tulotasosta.

Lisäksi tuetaan joukkoliikennettä veromuutoksella. Myös joukkoliikenne kärsii polttoaineen kallistumisesta. Jotta lippujen hintoja ei tarvitsisi korottaa, joukkoliikenteen arvonlisävero poistetaan hetkellisesti kokonaan. Tämä oli vihreille tärkeä tavoite, josta onneksi löytyi sopu hallituspuolueiden kesken.

Myös kotien energiaremonttien tukemista jatketaan. Moni aurinkopaneelien tai maalämmön hyödyntäjä on ollut tyytyväinen ratkaisuunsa öljylämmityksen kallistuessa, mutta uuteen energiamuotoon siirtyminen tulee monelle liian kalliiksi. Siksi valtio tukee nyt energiaremontteja lainantakauksilla.

Monelta suunnalta on virheellisesti väitetty, että vihreä siirtymä tai ilmastonmuutoksen torjuntatoimet olisivat syynä energian hintojen nousuun. Sehän ei tietenkään pidä paikkansa. Energiakriisiin syynä on Putinin Venäjän aloittama hyökkäyssota, jota muu maailma ei halua rahoittaa ostamalla Venäjältä fossiilisia polttoaineita. Fossiilisen energian käyttäminen sitoisi meitä sotaa käyvään maahan ja asettaisi meidät alttiiksi kansainvälisen politiikan heilahteluille.

Siksi vihreä siirtymä ja ilmastoystävällisen energian tuottaminen Suomessa on tie pois energiakriisistä ja kohti itsenäisempää asemaa. Jarruttelu ilmastotoimissa tarkoittaisi sitä, että olemme seuraavan kriisin sattuessa samassa haavoittuvassa asemassa kuin nyt. Ilmastopolitiikka on nyt ja tulevaisuudessa parasta turvallisuus- ja energiapolitiikkaa. Siihen voivat osallistua kaikki, joilla on mahdollisuus säästää sähköä tai toteuttaa energiaremontti omassa kotitaloudessa.