”Kremlissä ymmärretään, että ydinase johtaisi eliitin tuhoon”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podolyak kertoo pitävänsä Venäjän presidentti Vladimir Putinin ydinaseuhkailuja vain tyhjänä retoriikkana.

Hän kehottaa Times-lehden haastattelussa myös länsimaita sivuuttamaan Kremlin kovat puheet.

– Putin ei ole valmis painamaan punaista nappulaa. Mikä tahansa ydinaseiden käyttö – myös taktisten ydinaseiden – johtaisi lähes koko venäläisen poliittisen eliitin väistämättömään kuolemaan. He ymmärtävät tämän oikein hyvin, Mihailo Podolyak toteaa.

Hänen mukaansa tietyt ydinasevaltiot ovat lähettäneet Kremlille selkeän viestin siiä, että ydinaseiden käyttö johtaisi välittömiin vastatoimiin.

Duuman puhemies Vjatsheslav Volodin sanoi länsimaiden aseellisen tuen voivan johtaa ”hirvittävään sotaan”. Myös ex-presidentti Dmitri Medvedev on uhannut ydinaseiden käytöllä, jos Venäjän asevoimat kärsii tappioita taistelukentällä.

Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan puheiden tarkoitus on kiristää länsimaita.

– Venäjän poliittinen eliitti haluaa pelotella muita maita, mutta samanaikaisesti he haluavat taata itselleen luksuselämän, Podolyan sanoo.

“Putin is not ready to press the red button,” Mykhailo Podolyak, a Ukrainian presidential adviser, told The Times. “Any use of nuclear weapons will lead to the inevitable death of most of the Russian political elite. They understand this well.”https://t.co/OjmPboSIsT

— Marc Bennetts (@marcbennetts1) January 31, 2023