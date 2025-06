Kremlin turvarakenteet romahtavat: Uudenlaiset iskut yllättivät Venäjän

Ukraina on saattanut juuri lähettää junavaunusta droneja tuhotakseen itse junan, toteaa Foundation for American Innovation -ajatuspajan tutkija Patrick Blumenthal.

– Sama idea kuin (toissa viikon) hyökkäyksissä (Venäjän) lentotukikohtiin, nyt vain käytettiin junaa kuorma-autojen sijaan, hän sanoo X-palvelussa.

Ukrainan asevoimat ilmoitti viikonloppuna tehneensä suuren mittakaavan räjähdedroneiskun Venäjän asevoimien junaa vastaan. Venäjän kerrotaan menettäneen 13 taistelupanssarivaunua ja yli sata panssariajoneuvoa ja muuta ajoneuvoa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Blumenthal kirjoitti tästä mahdollisuudesta tuoreessa esseessään.

– Venäjän on nyt pidettävä jokaista siviiliajoneuvoa tai -alusta mahdollisena uhkana.

Hänen mukaansa nykyisten iskujen taustalla olevat perusmenetelmät paljastavat hämmästyttävän laajan keinovalikoiman hyökkäyksille.

– Samoilla periaatteilla voitaisiin aseistaa teollisuuslaitoksia lähestyvät kiskobussit, kauppasatamissa olevat kontit tai voimalaitoksia palvelevat huoltoajoneuvot.

Blumenthal korostaa kohdevalikoiman olevan yhtä laaja: Kreml, kriittisen tärkeät tehtaat, logistiikkakeskukset tai mikä tahansa infrastruktuuri, jossa siviililiikenteen ajoneuvot toimivat rutiininomaisesti.

– Ja se kattaa käytännössä kaikki strategisesti arvokkaat laitokset.

Hänen mukaansa tällaisia hyökkäyksiä on vaikea torjua, koska iskut tehdään puolustetun ilmatilan sisäpuolelta käyttäen ajoneuvoja, jotka eivät ole erotettavissa laillisesta liikenteestä.

– Nämä hyökkäykset tekevät ilmatorjuntaohjuksista, tutkaverkoista ja hävittäjäpartioista merkityksettömiä, mikä johtaa perinteisen turvallisuusarkkitehtuurin täydellisen romahtamisen.

