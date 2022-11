Kremlin tiedottaja: Russofobia on lisääntynyt

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo venäläisen televisiokanavan haastattelussa, kuinka hän on havainnut Venäjä-vastaisuuden eli ”russofobian” lisääntyneen Euroopan parlamentissa viime vuosien aikana.

Videon on jakanut Twitterissä englanninkielisellä tekstityksellä Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko. Tallenne on nähtävissä tämän jutun lopussa.

Videolla Peskov sanoo, että Euroopan parlamentti on perinteisesti ollut organisaatio, jonka ”toiminta perustuu tunteeseen”.

Hänen mielestään on ollut tiedossa, ettei ”Euroopan parlamentissa ole viime vuosina pidetty Venäjästä” ja että ”parlamentin Venäjä-vastaisuus on kasvanut merkittävästi viime aikoina”.

– Mistähän se voisi johtua, ihmettelen?, Herashenko kommentoi Peskovin lausuntoa sarkastisesti Twitterissä.

Kremlin spokesman Dmitriy Peskov complains of Russophobia in European Parliament.

What could have caused it, I wonder? pic.twitter.com/u0bMJjFubQ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2022