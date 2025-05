Kremlin tavoite Ukrainassa paljastui, taustalla suuret tappiot

Tiedustelutiedon mukaan Kreml vaikuttaa tällä hetkellä painottavan lyhyen aikavälin tavoitteita pyrkimällä vahvistamaan otettaan jo miehitetyillä alueilla uusien aluevaltauksien sijaan, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) julkaisussaan X-Viestipalvelussa.

Painopiste näyttää siirtyneen hyökkäyksestä hallintaan, ja tilannetta luonnehtii osin ”status quon” vakiinnuttaminen.

Ajatushautomon mukaan tavoitteeseen on johtanut voimien väheneminen ja valtava Venäjään kohdistuva paine. Venäjä on tähän mennessä ylläpitänyt hyökkäystahtia tappioista huolimatta, pyrkien voimalla painostamaan Ukrainaa taipumaan muun muassa rauhanneuvotteluissa esitettyihin ehtoihin. Venäjä kärsii kuitenkin enemmän tappioita jokaista vallattua neliökilometriä kohden verrattuna syksyyn 2024.

Venäjän talous on kärsinyt pitkään sodasta ja kansainvälisistä pakotteista. Maassa taistellaan korkeaa inflaatiota, työvoimapulaa ja raakaöljyn markkinahinnan laskua vastaan. Samalla huolta aiheuttaa mahdolliset Yhdysvaltain ajamat uudet pakotteet. Lyhyen aikavälin tavoitteella Venäjä pyrkii tasapainoilemaan tilanteessa.

Ajatushautomon mukaan tilanne saattaa antaa Yhdysvalloille suotuisan neuvotteluaseman, jossa Venäjän haavoittuvuutta voidaan hyödyntää kestävän ratkaisun saavuttamiseksi Ukrainassa. Venäjään voi kohdistua painetta uudelleenarvioida neuvottelu- ja taistelustrategioitaan.

Vaikka tahtotilana on nyt lyhyen aikavälin tavoitteet, ei Venäjän pitkän aikavälin ja hyökkäyssodan perimmäisen tarkoituksen nähdä kuitenkaan hävinneen minnekään. Venäjä jatkaa hyökkäystään.

