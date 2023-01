Kremlin synkkä suunnitelma – ”Vladimir Putin haluaa jalostaa venäläistä rotua”

Kun Vladimir Putin sanoo, että venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhtä kansaa, hän professori Timothy Snyderin mukaan otaksuu ukrainalaisten alistuvan tähän, kun heidät voimakeinoin siihen pakotetaan.

– Venäjän sotasuunnittelu lähti oletuksesta, että ukrainalainen identiteetti olisi jonkinlainen pinnallinen istute, jonka voi hävittää nopealla sotilasiskulla ulkomaiden tukeman eliitin fyysiseksi eliminoimiseksi, Yalen huippuyliopiston historian professorina toimiva Snyder sanoo tuoreessa blogiartikkelissaan.

– Tämä kansanmurhan muoto osoittautui kuitenkin mahdottomaksi, koska se perustui virheelliseen oletukseen. Ukrainalainen itseymmärrys on levinnyt niin laajalle ja juurtunut niin syvälle Ukrainan kansan keskuudessa, että ihmiset ottavat aloitteen omiin käsiinsä auttaakseen maataan voittamaan sodan, hän toteaa.

Mikä on Venäjä?

Sota on Snyderin mukaan entisestään kirkastanut Ukrainan kansallista identiteettiä, mutta herättänyt kysymyksen: ”Mikä on Venäjä?”.

– Putin ei ole onnistunut vastaamaan tähän kysymykseen missään myönteisessä merkityksessä. Hän on pikemminkin kytkenyt venäläisen identiteetin Ukrainan identiteettiin, mikä ei suinkaan ole hänen tarkoituksensa. Venäjän median – myös tärkeimpien keskusteluohjelmien – perusteella vallitseva mielikuva Venäjästä on tällä hetkellä ”anti-Ukraina”, Snyder sanoo.

Ukrainasta on hänen mukaansa tehty venäläisessä retoriikassa vihollinen, joka edustaa kaikkea sitä, mitä propagandistit pitävät pelottavana: natseja, homoja, juutalaisia, homoja natsijuutalaisia ja niin edelleen. Keskeisin viesti on juuri nyt se, että Ukraina on satanismin kotimaa.

– Venäläisen eliitin piirissä ei ole selkeää kuvaa Venäjästä, mutta politiikassa on kuitenkin implisiittinen rotukäsitys. Putinin ja hänen äärioikeistolaisten ihailijoidensa yhteinen huolenaihe on väestörakenne: pian ”meitä” ei ole enää tarpeeksi, ja ”heitä” on liikaa, hän toteaa.

Kysymys fasismista

Sodalla Ukrainaa vastaan onkin hänen mukaansa myös eräänlainen rodunjalostuksellinen tarkoitus: pyrkimys luoda ”terveempi” venäläinen kansa taistelun kautta. Tämä linkittyy keskusteluun siitä, onko Putinin Venäjä fasistinen valtio.

– Putin on jo vuosikymmenen ajan puhunut maailmasta, jossa ei ole sääntöjä, maailmasta, jossa käydään jatkuvaa taistelua resursseista ja jossa ratkaistaan se, ”ketkä ottavat johtoaseman ja ketkä jäävät ulkopuolisiksi ja menettävät vääjäämättä itsenäisyytensä”, Snyder sanoo Putinin vuonna 2012 pitämää puhetta lainaten.

Putin käsitteli hänen mukaansa tuolloin Venäjän erityisyyttä käyttämällä venäläisen fasistifilosofi Lev Gumiljovin käsitteistöä. Viime syyskuussa Putin ilmoitti Ukrainan alueiden ”liittämisestä” väittäen, että Venäjään eivät päde mitkään säännöt, koska se on erityinen sivilisaatio. Tällöin hän siteerasi toista venäläistä fasistifilosofia Ivan Iljiniä.

– Vaikka siirrymme propagandasta käytäntöön, Venäjän määritelmä pysyy siis tyhjänä: se on yksinkertaisesti rotu, joka kilpailee muita kansoja menestyksellisemmin resursseista. Kyse on kamppailusta, joka alkaa rodullisella puhdistuksella. Tämä vaikuttaisi fasistiselta tavalta tarkastella asioita, Snyder toteaa.

Venäjä onkin hänen mukaansa ”anti-Ukraina” siinä mielessä, että ukrainalaiset taistelevat vapautensa, kansallisen olemassaolonsa ja paremman huomisen puolesta, kun taas Venäjä tavoittelee rodunjalostusta, jonka keskeisenä motiivina on tulevaisuuden pelko.