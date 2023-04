Kremlin sisäpiirin suosikkikirja kertoo FSB:n ja CIA:n kamppailusta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin sisäpiirin kerrotaan innostuneen kirjasta, joka kertoo turvallisuuspalvelu FSB:n ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n välisestä kamppailusta.

Venäläinen aikakausilehti Argumenty Nedeli julkaisi muutama kuukausi sitten arvostelun Nikolai Luzanin Fantom- eli Aave-nimisestä vakoiluromaanista, joka julkaistiin alun perin jo vuonna 2008. Se voitti seuraavana vuonna FSB:n vuosittain järjestettävän kirjallisuuskilpailun.

– Kirjan tuore massajulkisuus johtuu siitä, että siinä FSB:n kerrotaan päihittävän CIA:n, ja tätä Putinin sisäpiiri rakastaa, tutkija Filip Kovacevic kirjoittaa Writers in Intelligence -sivustolla.

Hän huomauttaa, että Venäjällä on kysyntää tämänkaltaiselle narratiiville.

– Uutiset rintamalta ovat synkkiä, ja hallinon uskolliset tukijat ovat luultavasti hermostuneita. Epäilyn siementä on vaikea saada katoamaan. On hyvin rauhoittavaa lukea siitä, kuinka ”meidän hyviksemme” päihittävät ”heidän pahiksensa”. Ja tämän suhteen Fantom ei tuota pettymystä, Kovacevic jatkaa.

Fantomin kirjoittanutta Nikolai Luzania ei juurikaan tunneta lännessä, eikä hänen teoksiaan ole käännetty englanniksi. Hän syntyi pienessä kylässä Etelä-Venäjällä vuonna 1952 eli samana vuonna kuin Vladimir Putin. Luzan seurasi isänsä esimerkkiä ja hakeutui sotilasuralle.

Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB otti Nikolai Luzanin koulutusohjelmaansa, minkä jälkeen hän teki 30-vuotisen uran vastatiedustelussa. Muut upseerit eivät juurikaan pitäneet osobisteksi kutsutuista tiedustelu-upseereista.

– He olivat tiukkoja kommunisteja ja yleisesti ottaen vainoharhaisia. He etsivät jälkiä vakoilusta, hallinnon vastaisesta toiminnasta, terrorismista ja muista uhkakuvista. Länsi- ja liberalismivastaiset dogmat ovat pysyneet esillä Luzanin ajattelussa tähän päivään asti, Filip Kovacevic toteaa.

Kirjailija vaikuttaa vakuuttuneen siitä, että länsimaat yrittävät tuhota Venäjän. Nikolai Luzan väitti aiemmassa haastattelussa, että Yhdysvallat hamuaa liittolaisineen Venäjän raaka-aineita, minkä vuoksi venäläisistä yritetään tehdä ”orjien ja eläinten kaltaista kansaa, jonka tehtävänä on palvella öljy- ja maakaasutarpeita”.

Luzan arvosteli länsimaita perhevastaisista arvoista ja hehkutti Venäjän kansan ”spiritualistista voimaa”.

– Luzanin mukaan hänen kirjansa tukevat tämän voiman siirtämistä ”patrioottisiin ja pedagogisiin” tavoitteisiin. Toisin sanoen hänen Fantom-kirjansa on suoraa jatkoa vastavakoilutyölle, mutta eri keinoin, Filip Kovacevic sanoo.

Just published on the Writers in Intelligence Blog.

"When #FSB Does Spy Fiction"

My article on Vladimir Putin's inner circle favorite counterintelligence novel.https://t.co/gPJhmHRKf3

— Filip Kovacevic (@ChekistMonitor) April 24, 2023