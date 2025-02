Kremlin propagandassa on otettu kaikki ilo irti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin puhelinkeskustelusta ja maiden ulkoministerien johtamien valtuuskuntien tapaamisesta Saudi-Arabiassa.

Venäjän johtava propagandisti Vladimir Solovjov innostui televisio-ohjelmassaan ehdottamaan jopa sotilasliittoa Yhdysvaltain ja Venäjän välille. Maat voisivat hänen mukaansa jakaa Euroopan keskenään. Asiasta kertovat muun muassa The Times ja Irish Star.

– Se on loistava idea. Tuokaa venäläiset ja amerikkalaiset joukot, niin Euroopan ei tarvitse puolustautua ketään vastaan, Solovjov sanoi ja sai tukea ehdotukselleen ohjelmansa vierailta.

Räväköistä jutuistaan tunnettu Solovjov väläytti myös tukikohtien perustamista Berliiniin ja Pariisiin.

Myös muut propagandistit ovat New York Timesin mukaan innostuneet neuvottelujen käynnistymisestä. Venäjän valtiontelevision ykkösohjelma Vesti Nedelin juontaja Dmitri Kiseljov kuvaili sunnuntain lähetyksessä Trumpin ja Putinin puhelua tsunamiksi tai maanjäristykseksi, joka ”tuhosi eurooppalaisia liittolaisia”.

– Valkoinen talo iski heidän sydämeensä julistamalla eurooppalaiset arvot vääriksi ja jopa haitallisiksi, Kiseljov sanaili.

Asiasta on keskusteltu myös Venäjän duumassa. Alahuoneen kansanedustaja Anatoli Aksakov on ennakoinut, että Visan ja Mastercardin maksukortit toimivat jälleen pian Venäjällä. Kansanedustaja Juri Afonin on hehkuttanut, että Moskovan ja Washingtonin väliset suorat neuvottelut ovat palkinto Venäjän sietokyvystä viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Venäjä on osoittanut, että se pystyy keskustelemaan maailman tulevaisuudesta samalla tavalla kuin Yhdysvallat, Afonin sanoi televisiossa.

– Tämä ei ole vain neuvottelemista konfliktin lopettamisesta. Kyse on uudesta maailmanjärjestyksestä.

Attention, Europe!

Russian propagandist Solovyev has his own ideas on what Russia and the US should negotiate.

”Why not create a military coalition between Russia and America and divide Europe? Who needs it? I think it’s a great idea. We’ll set up our bases, without a hitch, at… pic.twitter.com/Y8HvdU02Ej

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 18, 2025