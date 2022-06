Kremlin propagandisti sanoo suoraan: Nälänhätä on meidän toivomme

– Jatkan ajatusta ”ihmisten on syötävä”. Moskovassa pinnalle on noussut varsin kyyninen vitsi – tai ei oikeastaan vitsi – vaan hätähuuto. Olen kuullut sen useita kertoja eri ihmisiltä. Se kuuluu näin: ”kaikki toivomme on nälänhädässä”, Venäjän valtion media RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan totesi Pietarin talousfoorumissa.

Kremlin ykköspropagandistin puheet ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa ja uutisvälineissä. Niistä on uutisoinut muun muassa Forbes, joka kysyy tästä löytyvässä jutussaan, onko Venäjän uusi talouspolitiikka ”nälänhätää ja ryöstelyä”.

Simonjan antoi puheenvuorossaan ymmärtää, että kyseessä ei ole kuitenkaan pelkkä vitsi. Hän selitti kertomustaan seuraavasti.

– Tätä se tarkoittaa. Se merkitsee, että nälänhätä alkaa nyt, he poistavat pakotteet ja ryhtyvät taas ystäviksemme, koska he ymmärtävät, että se on tarpeen.

Venäjä on estänyt Ukrainan viljanviennin ja iskenyt useita kertoja viljavarastoihin ja -kuljetuksiin Ukrainassa.

Moskovan on kerrottu luottavan siihen, että länsimaat taipuvat luopumaan pakotteista ruokapulan pahentuessa ja johtaessa mahdollisiin pakolaisaaltoihin Lähi-idästä ja Afrikasta. Venäjä on estänyt Ukrainan viljanvientiä ja iskenyt useita kertoja viljavarastoihin ja -kuljetuksiin Ukrainassa.

Washington Post uutisoi kesäkuun alussa Kremlin sisäpiirin lähteisiin viitaten, että Venäjän johdossa valmistaudutaan pitkään ja rankkaan kulutussotaan ja ”talousaseiden” kovaan käyttöön länttä vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putinin sanottiin uskovan, että länsi väsyy ensimmäisenä.

