Margarita Simonjan. Kuvakaappaus videolta: X

Kremlin propagandisti sairastui vakavasti

  • Julkaistu 08.09.2025 | 16:41
  • Päivitetty 08.09.2025 | 16:41
  • Venäjän televisio
Margarita Simonjan avautui televisiossa terveydestään.
Venäjän propagandakanava RT:n ja Rossija Sergodnja -uutistoimiston päätoimittaja Margarita Simonjan on omien sanojensa mukaan sairastunut vakavasti. Hän kertoi asiasta sunnuntaina propagandisti Vladimir Solovjovin keskusteluohjelmassa.

Kremlin johtava propagandisti Simonjan kertoi, ettei hän ensin aikonut tulla lähetykseen vieraaksi. Moskovan ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill oli kuitenkin rohkaissut häntä.

– Patriarkka otti minua kädestä ja sanoi, että olet soturi.

Simonjan kertoi, että hänelle oli aiemmin viikolla diagnosoitu ”kauhea ja vakava sairaus”, jonka takia hänellä on seuraavana päivänä leikkaus.

– Ja koska hän (patriarkka Kirill) sanoi sen minulle, katsoin, että minun pitää tulla tänään lähetykseen ja kertoa totuus, koska totuuden kertominen itse on aina parempi kuin antaa syöttää yleisölle huhuja, jotka varmasti leviävät ja vuotavat läpi Telegram-kanavien, juoruilijoiden ja niin edelleen. Minun täytyy sanoa totuus ja kannustaa niitä, jotka käyvät läpi samaa, Simonjan totesi.

Hän ei täsmentänyt ohjelmassa, mikä sairaus hänellä on todettu.

Simonjan kertoi myös, että hänen aviomiehensä, ohjaaja Tigran Keosayan on ollut sairaalassa koomassa jo yhdeksän kuukautta. Tästä hän löysi yhteyden Ukrainan sotaan.

– Tulin tänne tukemaan äitejä, vaimoja, sisaria ja tyttäriä, jotka ovat tällä hetkellä odottamassa rakkaitaan takaisin rintamalta.

 

 

