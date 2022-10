Kremlin propaganda rakoilee: Tehokkain ase estymässä

Ukrainan syyskuun alkupuolella aloittamat vastahyökkäykset ovat muuttaneet merkittävästi rintamatilannetta.

Sotilaalliset tappiot ovat samalla luoneet yhä suurempaa painetta Kremliä kohtaan, arvioi University College London -yliopiston apulaisprofessori Mart Kuldkepp.

– Tänä syksynä Ukraina on ottanut itselleen ratkaisevalla tavalla operationaalisen aloitekyvyn. Venäjä pystyy vastaamaan toimiin vain hätäisen reaktiivisesti ja pohtimaan Ukrainan seuraavaa liikettä, Mart Kuldkepp kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa tapahtumilla on sotatoimia laajempi merkitys.

– Tämä on vastaisku Venäjän parhaalle ja tehokkaimmalle aseelle: propagandalle. Venäläisen propagandan tarkoitus on pelotella ja hämmentää vihollisia alistumaan, apulaisprofessori toteaa.

Propagandan voi kumota faktoilla. Ukrainan jatkuva eteneminen käytännössä estää Venäjää esittämästä sodasta haluamaansa narratiivia.

– Kompensoidakseen todellista sotilaallista heikkouttaan, Venäjä turvautuu aina yhä mielettömämpiin uhkauksiin, entistä mielipuolisempiin rikoksiin siviileitä vastaan ja aiempaa vahvempiin ”punaisiin viivoihin”, Mart Kuldkepp sanoo.

at what has always been Russia's best and most effective weapon: propaganda.

Russian propaganda works by trying to scare and confuse their enemies into submission. To compensate for its real military weaknesses, Russia always resorts to even more unhinged threats, even more

2/3

— Mart Kuldkepp (@KuldkeppMart) October 9, 2022