Kremlin on pakko rakentaa armeija uudelleen: tämä on suurin heikkous

Venäjän täytyy rakentaa asevoimansa uudelleen Ukrainan sodan jälkeen, ja siinä painotetaan joukkojen ja kaluston määrää laadun kustannuksella, arvioi Moskovassa ja Kiovassa palvellut Britannian entinen sotilasasiamies John Foreman.

– Venäjän asevoimat ei ollut vuonna 2022 ammattimainen valmiusarmeija Nato-maiden tapaan, eikä se ollut myöskään neuvostotyylinen erittäin suuri joukko, hän sanoo The Economistin haastattelussa.

– Luulen, että heidän uusi armeijansa on puolustuksellinen asevoima ja he ottavat oppia menneisyydestä. En usko, että se tulee olemaan täydellinen uudistus.

Foremanin mukaan Kremlin täytyy rakentaa asevoimansa uudelleen tavanomaista sotaa varten, koska ammattiarmeijaa ei enää ole kovien tappioiden vuoksi. Joukot koostuvat sekavasta porukasta sotilaita.

Hän muistuttaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin antavan lisäksi painoarvoa ydinaseille.

– Venäjä ymmärtää, että se on heikentynyt tavanomaisilla asejärjestelmillä mitattuna. Venäjä on huolissaan siitä, että se on ydinaseissa heikommassa asemassa Yhdysvaltoihin nähden. Sen takia Venäjä testaa parhaillaan ohjuksiaan.

Foreman korostaa, että Venäjä on jo nyt taloudessa, sotilaallisesti ja rahoituksellisesti heikompi kuin Eurooppa. Uskon, että ero kasvaa. Venäjä on taantumassa.

Naton Haagin huippukokouksessa päätettiin, että tavoitteena on nostaa ydinkyvykkyyksiin käytettävät menot 3,5 prosenttiin bkt:sta vuoteen 2035 mennessä. Näillä puolustusmenoilla jäsenmaiden katsotaan selviävän liittokunnan suorituskykytavoitteista.

Foremanin mukaan tämä on suuri summa rahaa.

– Samaan aikaan Venäjän talous natisee eteenpäin, ja sen on rakennettava armeijansa uudelleen. Nato-maiden joukot ovat välttyneet tappioilta Ukrainan sodasta huolimatta.

– Miksi Venäjä haluaisi hyökätä Nato-maan tai -maiden kimppuun, kun sen omat joukot ovat kärsineet kovin ukrainalaisten käsittelyssä? Venäjä joutuisi lisäksi kohtaamaan vielä kovemman vastustajan.

Hän uskoo, että Venäjän asevoimat tulee olemaan hyvin samanlainen kuin sen aiemmat versiot, jotka näyttävät hyvältä paperilla

– Mutta sen tehtävänä on ennemminkin pitää meidät loitolla heistä eikä hyökätä rajojen yli.