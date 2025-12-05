Verkkouutiset

Juri Ushakov. / AFP / LEHTIKUVA / EVGENIA NOVOZHENINA

Kremlin neuvottelija: Vladimir Putin ja Donald Trump voivat tavata lähitulevaisuudessa

Juri Ušakovin mukaan Venäjä on aina valmis työskentelemään amerikkalaisten kanssa.
