Yhdysvaltojen neuvottelijat eli erityislähettiläs Steve Witkoff ja Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapasivat viimeisimpänä Ukrainan edustajat, kuten Verkkouutiset kertoi tässä. Intian-vierailullaan Vladimir Putin taas vähätteli Witkoff-Kushnerin Moskovan matkan merkitystä pitäen sitä varsin tylsänä.

Moskovan tapaamiseen osallistunut Venäjän presidentin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ušakov sanoo Venäjän asevoimien uutis- ja televisiokanavalle Zvezda, että Trump ja Putin saattavat tavata lähitulevaisuudessa.

– Se voi toki tapahtua, koska kaikki Moskovassa keskustellut asiat perustuvat Anchoragessa saavutettuun perusyhteisymmärrykseen, sanoi Ušakov.

Elokuun 15. päivänä 2025 Trump tapasi Alaskan pääkaupungissa Anchoragessa Vladimir Putinin. Tuosta lähtien Venäjän edustajat ovat korostaneet kaiken kanssakäymisen Yhdysvaltojen kanssa perustuvan ”Anchoragen henkeen” tai ”Anchoragen ymmärrykseen”.

Tätä ”henkeä” ei ole Venäjä tarkemmin määritellyt. Kuten Verkkouutiset on kertonut, venäläismedia julisti Anchoragen neuvottelut ”voitoksi”, koska Trump ymmärsi Venäjän näkemyksiä ja ”lännen yhtenäisyys murrettiin”. Osa tätä Venäjän luomaa propagandakäsitystä on, että Ukraina ja Eurooppa on sodan puolella, kun taas Trumpin Yhdysvallat on yhdessä Venäjän kanssa rauhan puolella.

Ušakovin Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelut etenevät, joten Moskova on aina valmis työskentelee amerikkalaisten kanssa. Sen sijaan eurooppalaisten kanssa ei haluta olla tekemisissä, koska ”he asettavat jatkuvasti vaatimuksia, joita Venäjä ei voi hyväksyä, eivätkä ne siten edesauta ratkaisua”.