Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi, että presidentti Vladimir Putin ei aio onnitella Yhdysvaltain vaalit voittanutta Donald Trumpia. Peskovin mukaan hänen tiedossaan ei ole, että onnittelupuhelu olisi suunnitteilla.

– Ei pidä unohtaa, että puhumme epäystävällisestä maasta, joka on sekä suoraan että epäsuoraan osallistunut sotaan maatamme vastaan, Peskov sanoi keskiviikkona.

– Erityisen sotilasoperaation tavoitteet pysyvät ennallaan ja saavutetaan, julistaa X-alustalla puolestaan Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev, jonka mukaan Kamala Harrisista on ”tehty selvää”.

Peskov muistutti muun muassa Meduzan mukaan, että Yhdysvaltojen nykyisen presidentin kausi jatkuu vielä liki puolitoista kuukautta. Hän huomautti, että lausunnot virassa ollessa voivat muuttua, siksi Kreml Peskovin mukaan seuraa tarkkaan ”konkreettisia tekoja”.

Peskovin mukaan Ukrainan konflikti ei pääty yhdessä yössä, mutta koska Yhdysvallat ”vauhdittaa” sotaa, Washington voi myös muuttaa tätä ulkopolitiikan suuntaa.

– Sen, tapahtuuko näin ja millä tavalla, näemme tammikuun jälkeen, Kremlin tiedottaja sanoi.

Kamala is finished…

Let her keep cackling infectiously.

The objectives of the Special Military Operation remain unchanged and will be achieved.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 6, 2024