Venäjän valtion ohjauksessa olevassa mediassa on käsitelty kattavasti Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä keskusteluja Ukrainan sodasta.

Presidentti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin puhelinkeskustelua kuvailtiin ennätyspitkäksi, mikä Komsomolskaja Pravda -lehden mukaan tarkoitti Kremlille diplomaattista voittoa. Trump luonnehti puhelua onnistuneeksi, vaikka Vladimir Putin kieltäytyi ehdotetusta 30 vuorokauden tulitauosta.

Sen sijaan esillä oli rajoitettu keskeytys ilmahyökkäyksiin, joka ei vaikuta muuttaneen sotatilannetta. Venäjän asevoimat lähetti viime yönä Ukrainaa kohti ainakin 171 lennokkia, joista ammuttiin alas 75 kappaletta.

Venäjä asetti sen sijaan omia ehtojaan mahdolliselle rauhansopimukselle. Länsimaita vaaditaan lopettamaan sotilaallinen tuki ja tiedustelutietojen jako Ukrainalle. Ukrainan asevoimat ei myöskään saisi vahvistaa joukkojaan mobilisoimalla uusia sotilaita. BBC:n mukaan Kremlissä katsotaan, että nämä ehdot johtaisivat käytännössä Ukrainan antautumiseen.

Valtiollisen Rossija 1 -kanavan propagandisti Olga Skabejeva väitti 60 minuuttia -ohjelmassa Washingtonin jo suostuneen näihin ehtoihin. Donald Trump sanoi amerikkalaismedian haastattelussa, ettei puhelussa käsitelty asetuen kaltaisia yksityiskohtia. Skabejeva sen sijaan ennakoi, että seuraavien kahden viikon aikana käytävissä neuvotteluissa päätettäisiin myös Venäjän vastaisten pakotteiden purkamisesta.

Olga Skabejeva nosti esiin erikoislähettiläs Steve Witkoffin kommentin, jonka mukaan hän luottaa Vladimir Putiniin jatkotoimien suhteen. Witkoff kävi kahteen otteeseen useita tunteja kestäneitä neuvotteluita Venäjän presidentin kanssa.

Venäläismediassa irvailtiin, että neuvotteluihin ovat tyytymättömiä vain Donald Trumpin poliittiset vastustajat eli demokraatit. Viimeaikaisten ”myönteisten signaalien” katsotaan tarkoittavan Venäjän ja Yhdysvaltain kahdenvälisten suhteiden kohenemista. Donald Trumpin hallinnon sanotaan samalla muuttavan voimatasapainoa koko Euroopan mantereella.

Venäjän valtionduuman edustaja Andrei Kartapolov arvioi Yhdysvaltain presidentin haluavan vilpittömästi rauhaa, mikä voi tarkoittaa uusia myönnytyksiä Kremlin suuntaan.

– Neuvotteluiden suhteen voi todeta, että vain suurmiehet voivat ratkaista suuria kysymyksiä. Näemme tämän tällä hetkellä, Kartapolov sanoi.

Hänen mukaansa maat ovat matkalla kohti Jaltan konferenssin kaltaista sopimusta. Venäläispoliitikko vaikutti lukevan kommenttejaan keskusteluohjelmassa suoraan paperista.

– Mutta tällä kertaa mukana ei ole Eurooppaa tai Britanniaa. Koska Britanniassa ei ole Winston Churchilliä eikä mantereella Charles de Gaullea. Siellä ei ole ketään muuta kuin ala-arvoinen [EU:n ulkoasiainedustaja Kaja] Kallas, Andrei Kartapolov sanoi.

Hän mahtaili, että globaalilla areenalla vain Venäjän ja Kiinan kaltaisilla toimijoilla on todellista painoarvoa tai ”kyvykkyyttä”.

– Sen vuoksi meidän kaltaisemme jalo kansa voi tehdä hyvän tahdon eleitä, Kartapolov muotoili.

Meanwhile in Russia: state TV host Olga Skabeeva explained why Moscow anticipates more concessions from the Trump administration in the near future.https://t.co/9g92dN08Yq

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 20, 2025