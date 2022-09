Kremlin kriisi on todellinen – pysäyttävä muutos Venäjän mediassa

Takaiskut rintamalla tunnustetaan jo Venäjän televisiossakin. Aiemmin Venäjän joukkojen voittokulkua suitsuttaneet asiaohjelmat ovat muuttaneet sävyään hetkessä ja lähetyksissä annetut kommentit ovat yllättäen välillä täydessä ristiriidassa Kremlin virallisen linjan kanssa.

Muutos on pysäyttävä, etenkin kun otetaan huomioon, miten tiukasti Moskova on hallinnut narratiivia sodasta jopa vankeusrangaistuksien uhalla. Kritiikki sodanjohdolle ja todellisen tilanteen tunnustaminen näkyy jo selvästi jopa valtiollisissa medioissa.

– Vladimir Putin on alkanut menettää otettaan julkisesta narratiivista. Hämmästyttävää, St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien summaa Twitterissä.

Hänen mukaansa ”Venäjän edessä oleva katastrofi on ymmärretty viimein Venäjän televisiossakin”. O’Brien viittaa alta löytyviin koosteisiin muun muassa Venäjän Rossija 1 -kanavalla näytetyistä haastatteluista ja keskusteluohjelmista. Niissä esiintyvät kommentaattorit vaativat jopa rauhanneuvotteluja tai vähintään täyttä liikekannallepanoa Ukrainan tilanteen kääntämiseksi. Moni vaatii myös entistä kovempaa linjaa.

Esimerkiksi Moskovan valtionyliopiston professori Vitali Tretjakov taas sanoo eräässä lähetyksessä suoraan, ettei Venäjä ole saavuttanut sitä, mitä kansalle on luvattu ja varoittaa, mihin tämä voi johtaa.

– Kaikki eivät tajua tilanteen paradoksaalisuutta. Voittoomme uskotaan valtavasti, mutta tämän vastapainona tulisi olla oikeita saavutuksia. Kun on varma siitä, että meidän on voitettava ja kun on varma siitä, että tavoite on oikeutettu – ja sitten törmätään tällaisiin vaikeuksiin – miten näin voi olla, jos me olemme kerran oikeassa, Tretjakov kysyy.

Professori ennustaa, että Venäjällä saattaa nousta ”yhteiskunnallisia levottomuuksia”.

– Ei sen takia, että kansan syvät rivit vastustaisivat sotilasoperaatiota vaan koska he saattavat pohtia, miksi se ei ole aktiivisempi. Missä voittomme viipyy? Missä eteneminen?

Ohjelmaa juontava eturivin propagandisti Vladimir Solovjov vastaa professorin kommenttiin suuntaamalla sanansa ”kaikille hermoileville”.

– Odotetaan virallista lausuntoa puolustusministeriöltämme. Kyse on sotilaallisesti erikoisoperaatiosta. Se on vaikeaa hommaa. Sankarimme tekevät sen, mihin he pystyvät. Mikään ei ole koskaan yksinkertaista. Etulinja voi liikkua edes takaisin. Tärkeää on se, miten tämä loppuu, hän toteaa.

Lopuksi Solovjov viittaa neuvostojohtaja Josif Stalinin lausuntoon panikoivien ampumisesta.

Tarina hajosi

Suositun juontajan kommentti virallisen linjan odottamisesta kertoo paljon. Moni asiantuntija on huomauttanut, että nyt näyttää ensi kertaa sodan alettua siltä, ettei Moskova ole kyennyt tuottamaan virallista linjaa, jota valtiollisten medioiden pitäisi seurata. Tämä on johtanut narratiivien jopa yllättävään hajoamiseen.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota muun muassa arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti. Hän huomauttaa Twitterissä, että jopa Venäjän valtion virallinen lehti Rossiskaja Gazeta on hukassa sotatilanteen uutisoinnissa. Hän kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, mistä lehti kertoo ja mistä se ei kerro.

Lehden verkkosivuilla ei ole puhuttu sanallakaan Ukrainan massiivisista voitoista Harkovan alueella. Sen sijaan uutisissa toistetaan Venäjän puolustusministeriön julkaisemia lukuja väitetysti kaatuneista ukrainalaisista sekä vihjaillaan Ukrainassa sotivista ulkomaalaisista palkkasotureista.

Sekaan on kuitenkin pujahtanut erikoinen tarina. Eräässä RG:n uutisessa kerrotaan venäläisestä Mi-35-helikopterista, jonka väitetään pysäyttäneen ukrainalaisten joukkojen vesistönylitys Senkovessa Oskil-joen rannalla. Todellisuudessa Ukraina oli tässä vaiheessa jo vallannut alueen. Galeotti huomauttaa kuitenkin lisäksi, että kertomalla todennäköisesti keksitystä taistelusta Senkovessa lehti tuli samalla kenties tahattomasti myöntäneeksi ukrainalaisten tunkeutuneen noin syvälle Venäjän linjojen läpi.

– Tämä kertoo laajemmista ongelmista. Kreml vaikuttaa typertyneeltä. Siellä ei ole vielä saatu aikaiseksi suunnitelmaa siitä, miten tämä pitäisi spinnata. Tästä johtuen media pääosin sivuuttaa huonot uutiset, kunnes heille annetaan ohjeet. Kukaan ei halua osoittaa aloitteellisuutta, ettei vaan tekisi virheitä, Mark Galeotti summaa.

Hän vertaa tilannetta neuvostoajan tiedottamisen virheisiin. Professori toteaa, että Kreml valehtelee mielellään, mutta se ei voi sivuuttaa tosiseikkoja. Tämä johtaa paljon puhuvaan hiljaisuuteen. Vastaavaa nähtiin aikanaan molempien Tshetshenian sotien ja Neuvostoliiton Afganistanin sodan aikana.

– Tämä tuppaa kertomaan siitä, että valtion kontrolli narratiivista alkaa murentua, Galeotti arvioi.

Autoritäärisissä valtioissa pyritään hänen mukaansa välttämään totuutta viimeiseen asti. Virallinen narratiivi hajoaa kuitenkin lopulta, kun se muuttuu yhä epäuskottavammaksi ja epäuskottavammaksi.

– Iltaohjelmien juontajat jatkava meuhkaamistaan, mutta heidän merkityksensä on pienempi kuin monet uskovat. Siinä vaiheessa kun jopa RG:n kaltaiset valtion ydinpropagandistit ovat hukassa huolimatta läheisyydestään hallintoon, on tämä merkki poliittisesta paineesta ja ehkä jopa kriisistä, Galeotti sanoo.

