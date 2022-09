Kremlin arkkivihollinen: Tästä syystä Lukoilin johtaja kuoli

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja presidentti Vladimir Putinin arkkiviholliseksikin kutsuttu Bill Browder toppuuttelee teorioita venäläisen öljyjätti Lukoilin hallituksen puheenjohtajan kuolemasta.

Hän kertoo Twitterissä suhtautuvansa epäillen siihen, että Ravil Maganov olisi tapettu poliittisten näkemystensä takia.

– Luulen, että hänet tapettiin vain rahan takia, Browder tviittaa ja sanoo tämän olevan yleistä Venäjällä ja varsinkin öljy-alalla.

Lukoilin johtajan kuolemasta on esitetty julkisuudessa ristiriitaisia tietoja. Ensin venäläismediat kertoivat, että Maganov olisi kuollut pudottuaan sairaalan kuudennen kerroksen ikkunasta. Myöhemmin Lukoil tiedotti johtajansa kuolleen ”vakavaan sairauteen”. Varsinaista kuolinsyytä ei kuitenkaan mainita.

Salamurhan mahdollisuutta spekuloivat ovat perustelleet väitteitään sillä, että öljyjätin ja Venäjän ylimmän johdon välit olisivat tulehtuneet pahasti.

Maaliskuun alussa Lukoilin hallitus vaati virallisella lausunnollaan Ukrainan ”aseellisen konfliktin” päättämistä mahdollisimman nopeasti.

Browder toppuuttelee näitäkin tulkintoja. Hän toteaa, että ”Lukoil ei ollut oppositiojärjestö”.

– Lisäksi heidän lausunnossaan, että ”kannatamme aseellisen konfliktin välitöntä lopettamista ja tuemme voimakkaasti sen ratkaisemista neuvotteluprosessilla ja diplomaattisin keinoin”, ei mainita sotaa, Putinia, Venäjää tai hyökkäystä.

Furthermore, their statement “We stand for the immediate cessation of the armed conflict and duly support its resolution through the negotiation process and through diplomatic means” doesn’t mention War, Putin, Russia or invasion.

