Kreml väitti Venäjän ”kotimaista” matkustajakonetta suureksi menestykseksi, näin siinä kävi

Elokuun 29. päivänä 2023 Kreml tiedotti, miten Venäjän diktaattori Vladimir Putin piti Suhoi Superjet 100:n (SJ-100) matkustajakoneen ensimmäisen täysin kotimaisen version samana päivänä tekemää ensilentoa suurena menestyksenä.

Kuitenkin saman tien teollisuusministeriö selvensi, että ensimmäisen prototyypin moottoreina olivat edelleen ranskalaisen Snecman ja venäläisen NPO Saturnin yhteistyönä rakentamat SaM146-suihkumoottorit, kuten kaikissa aiemminkin valmistetuissa koneissa, joten kone ei ollutkaan niin kotimainen kuin Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov oli antanut ymmärtää.

Marraskuun puoliväliin tultaessa Suhoin emoyhtiö Rostec joutui jo tiedottamaan, että SJ-100-matkustajakoneen täysin kotimaisen version sarjatuotannon alkua on lykätty ensi vuoteen. Venäläinen taloussanomalehti Kommersant kertoi samaan aikaan omiin lähteisiinsä vedoten, että kokonaan kotimaisilla PD-8-moottoreilla varustettu kone tekisi ensilennon vielä kuluvan vuoden joulukuussa ja lennot niillä alkaisivat ensi vuonna.

Riippumattoman tutkivan journalismin The Insider -verkkojulkaisulla on kuitenkin Venäjän ilmailuteollisuudessa omat asiantuntijalähteensä, joiden mukaan ensimmäinen SJ-100 saatetaan kyllä luovuttaa Aeroflotille ennen vuoden 2024 loppua, mutta kone ei edelleenkään lennä, saati kuljeta matkustajia, koska PD-8-moottori pitää ensin sertifioida.

Seremoniallista luovutusta lentoyhtiölle ei voida kuitenkaan viivyttää enää enempää propagandasyistä, vaikka kone jäisikin edelleen lentokonetehdas Jakovlevin haltuun.

PD-8:n ongelmina ovat, ei enempää eikä vähempää kuin luotettavuus, turvallisuus ja suorituskyky. Jotta PD-8-moottorin tekniset ongelmat saataisiin ratkaistua, muodostuu ongelmaksi moottorin hinta, joka Venäjän lentokoneteollisuuden emoyhtiö UAC:n toimitusjohtaja Juri Sljusarin mukaan saattaa nousta korkeammaksi kuin koko koneen hinta. Venäjällä on edelleen kymmeniä SaM146-moottoreita, mutta ne tarvitaan kaikki käytössä olevien koneiden pitämiseksi lentokykyisinä mahdollisimman pitkään.

Aeroflot tilasi syyskuussa 2022 UAC:lta 339 konetta, joista 89 SJ-100:aa. Toimitusten oli määrä alkaa vuonna 2023, ja viimeiset koneet toimittaa vuonna 2030. PD-8:n sertifioinnin piti valmistua viime kesänä. Nyt ensimmäisen koneen luovutus on siirtynyt loka-joulukuuhun 2024, ja Aeroflotin olisi määrä saada 34 konetta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Huomattavaa on, että myös ”täysin kotimaisen” SJ-100:n korjaaminen on mahdotonta Venäjällä, koska koneessa on niin paljon ulkomaisia osia. Hankalimpia ovat ne länsivalmisteiset osat, jotka on tehty nimenomaisesti Superjetiin, joten venäläiset eivät voi kannibalisoida niitä Airbus- tai Boeing-koneistaankaan.