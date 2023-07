Kreml vahvistaa: Vladimir Putin tapasi Wagner-johtajat

Aiemmin ranskalaislehti Libération kirjoitti salaisiin läntisiin tiedusteluraportteihin viitaten, että Vladimir Putin olisi tavannut Jevgeni Prigozhinin ja tämän Wagner-komentajat yhdessä kansalliskaartin komentajan Viktor Zolotovin ja Venäjän ulkomaantiedustelun Sergei Naryškinin kanssa 1. heinäkuuta Moskovan Kremlissä.

Libérationin mukaan Prigozhin on ollut tuosta tapaamisesta lähtien Moskovassa. Valko-Venäjän diktaattori sanoi 6. heinäkuuta Wagner-yksityisarmeijan johtajan olevan takaisin Venäjällä.

Jo aiemmin Prigozhin sai takaisin häneltä takavarikoidut kultaharkot ja suuret käteisvarat sekä muun omaisuuden, kuten Verkkouutiset kertoi tässä, mikä viiittaa jonkinlaisen sopimuksen syntyneen. Kapinasyytteet peruttiin jo 27. kesäkuuta.

Nyt Venäjän diktaattorin puhemies Dmitri Peskov vahvistaa, että Putin on todella tavannut Prigozhinin ja Wagner-komentajat, mutta jo 29. kesäkuuta.

– Tosiaan, presidentillä oli tällainen tapaaminen, johon hän kutsui 35 ihmistä eli [Wagner-]yhtiön johtoa ja komppanioiden komentajat mukaan lukien Prigozhin itse. Tämä tapaaminen järjestettiin Kremlissä 29. kesäkuuta ja kesti lähes kolme tuntia, sanoi Peskov toimittajille Interfaxin mukaan.

Peskov ei kommentoinut tarkemmin keskustelujen sisältöä.

– Ainoa mitä voin sanoa, että presidentti antoi arvionsa yhtiön toimista rintamalla SVO:n [”erikoissotilasoperaation”] aikana ja myös arvioi kesäkuun 24. päivän tapahtumia. Putin kuunteli komentajien selvityksiä ja tarjosi heille jatkotyöllistyminen sekä sotapalvelun mahdollisuuksia.

Wagnerin juhannuskapinaa eli ”kesäkuun 24. päivän tapahtumia” käsiteltiin, mutta Peskov ei täsmennä, mitä siitä puhuttiin.

– Komentajat esittivät oman versionsa tapahtumista ja korostivat, että he ovat valtionpäämiehen ja ylipäällikön vakaumuksellisia tukijoita ja uskollisia sotilaita, jotka ovat valmiita jatkamaan taisteluaan Isänmaan puolesta. Tämän verran voimme ainoastaan kertoa tästä tapaamisesta.

Putin's spokesperson Peskov confirmed that Putin met with Prigozhin and Wagner commanders on 29th June.

According to Peskov, the meeting lasted for almost three hours. "He invited 35 people to it. All the commanders and heads of the company, including Prigozhin. The meeting… pic.twitter.com/rYi9yy3frH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 10, 2023