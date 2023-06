Mark Galeotti: Kreml selkeästi edelleen pelkää Aleksei Navalnyia

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on asetettu uuteen syytteeseen ”ekstremismistä”. Mikäli hänet tuomitaan, hänen vankeustuomionsa pituus voi kasvaa jopa yli 30 vuodella.

Syyte johtuu Navalnyin johtamasta korruptionvastaisesta säätiöstä, joka on julistettu ekstremistiseksi.

Venäjä-tutkija, professori Mark Galeotti kirjoittaa Spectator-lehdessä, että syyte saattaa vielä muuttua terrorismisyytteeksi. Tästä seurauksena voisi olla elinkautinen vankeusrangaistus.

– Vankilassa hän on joutunut kohtaamaan kiihtyvää painostuskampanjaa, ja hänet on toistuvasti lähetetty eristysselliin ja rangaistusselleihin, joskus vain siksi, että hän ei ollut napittanut vankilapukuaan oikein, Galeotti kirjoittaa.

Navalnyi istuu tällä hetkellä yhdeksän vuoden tuomiota, jota perusteltiin kavalluksella ja oikeuden halventamisella. Aiemmin hänet tuomittiin myös ehdonalaisrikkomuksesta. Galeotti huomauttaa, että tähän tuomioon sisältyi muun muassa surrealistinen syytös siitä, että Navalnyi rikkoi ehdonalaistaan, koska hän ei ollut ilmoittautunut poliisille ollessaan koomassa.

– On selvää, että Kreml pelkää Navalnyia. Hänet pidetään hengissä vain, jottei hänestä tulisi marttyyria, Galeotti toteaa.

Uuden oikeudenkäynnin tavoitteena hän pitää Navalnyin pitämistä erossa politiikasta, etenkin vuoden 2024 presidentinvaalien alla. Nykyinen vankeusrangaistus ei ole kyennyt pitämään oppositiojohtajaa poissa, vaan hän on kommunikoinut ulkomaailmaan lakimiestensä kautta.

Hän on vannonut käyvänsä sotaa ja Vladimir Putinia vastustavan kampanjan myös ensi vuoden vaaleissa.

– Hallitus tekee kaikkensa estääkseen tämän kampanjan etenemisen, blokkaamalla viestit aina kun sen on mahdollista sekä pidättämällä aktivisteja aina kun sen on pakko, Galeotti toteaa.

– Monella tapaa myös Navalnyin pointti on juuri tässä. Mitä raaempi ja julmempi hallinto on, erityisesti vaalien alla, sitä vähemmän se on oikeutettu.