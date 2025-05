Kreml pommittaa Ukrainassa ulkomaisia journalisteja

Kreml tekee kaikkensa estääkseen journalisteja kertomasta sodasta Ukrainassa. Propaganda ei enää riitä, vaan Venäjän asevoimat myös pommittaa tahallaan Ukrainassa hotelleja ja majataloja, joissa journalistit majoittuvat. Näin kertoo Toimittajat ilman rajoja- ja Truth Hounds -järjestöjen julkaisema raportti.

Maaliskuun loppuun 2025 mennessä Venäjä on pommittanut 25:tä hotellia, mikä raportin mukaan vaikuttaa kampanjalta estää journalisteja. Aluksi hyökkäykset olivat yksittäisiä, mutta niiden tiheys on kasvanut viimeisen vuoden kuluessa ja niitä on alettu tehdä täsmäaseilla, kuten ballistisilla ja risteilyohjuksilla.

Tämä viittaa siirtymiseen erillisistä tapauksista jatkuvaan uhkaan median työntekijöitä vastaan. Raportti näkee tämän osana laajempaa strategiaa häiritä riippumatonta raportointia etulinjasta. Hyökkäyksissä on kuollut yksi ja haavoittunut 24 journalistia, minkä seurauksena 13 prosenttia mediataloista on lopettanut tai vähentänyt henkilöstönsä matkoja rintamalle. Siitä on tullut liian vaarallista ja logistisesti hankalaa, kertovat Toimittajat ilman rajoja -järjestön mediataloille tekemän kyselyn tulokset.

Venäjän puolustusministeriö väittää rutiininomaisesti, että se pommittaa ainoastaan kohteita, jotka majoittavat ukrainalaissotilaita. Toimittajat ilman rajoja -järjestön Ukrainan aluejohtaja Pauline Maufret sanoo kuitenkin, että pommitetut rakennukset eivät ole olleet ”Ukrainan tukikohtia” eivätkä niissä majoittuneet journalistit ”palkkasotilaita”.

Hänen mukaansa todellisuus ”on ristiriidassa disinformaationarratiivin kanssa, jota Venäjän valtio ja Kremliä tukevat kanavat jakavat hellittämättömästi kaikilla tasoilla”. Hän sanoo, että hyökkäykset hotelleja vastaan ”ovat osa laajempaa strategiaa kylvää pelkoa ja vähentää uutisointia sodasta”.

Koska etulinjan alueiden tiestö on heikossa kunnossa ja etäisyydet ovat pitkiä, journalistit ovat yrittäneet majoittua mahdollisimman lähellä rintamaa sijaitsevien turvallisten kaupunkien majoituspalveluihin. Mutta nyt he asuvat joko yksityismajoituksissa tai matkustavat tuntikausia kauempana rintamalta sijaitsevista kaupungeista, kuten Dniprosta.

Ranskan television ja useiden muiden länsimedioiden tuottaja Violetta Pedorych haavoittui, kun kaksi Venäjän ohjusta iski Harkovan Parko Hoteliin 10. tammikuuta 2024. Hän kertoi Washington Postille, että hän majoittui tiimeineen pienessä hotellissa, joka ei sijainnut kaupungin keskustassa ja jota pidettiin sen vuoksi turvallisena. He eivät koskaan nähneet siellä sotilashenkilöstöä. Hän käy edelleen rintama-alueilla, mutta asuu vuokra-asunnoissa.