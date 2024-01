Kreml piilotti suuren määrän tietoaineistoa – ”sodan vaikutukset halutaan salata kansalta”

Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinto on piilottanut suuren määrän dataa kansalaisilta yrittäessään salata Ukrainan sodan yhteiskunnallisia vaikutuksia, kertoo Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa yhteiskunnallisia ongelmia esillä pitävän venäläisen ”Ole Tarkkana” -sivuston analyysiin, jonka mukaan valtionhallinnon nettisivuilta on poistettu lähes 500 tietoaineistoa vuoden 2022 helmikuun jälkeen.

Ainakin 44 hallintoelimen sanotaan lopettaneen tietojen julkaisemisen, ja jotkin tilastoja sisältävät alustat on poistettu kokonaan.

Lakia muutettiin helmikuussa 2023 siten, että hallitus voi lopettaa valtion tilastojen julkaisemisen.

– Suuri osa tiedoista, jotka on poistettu tai jätetty julkaisematta, liittyy suoriin tai epäsuoriin indikaattoreihin sodan vaikutuksesta. Riippumattomat venäläiset kommentaattorit ja analyytikot käyttivät usein tällaisia tietoaineistoja, Owen sanoo.

Poistetut aineistot pitävät sisällään ainakin seuraavat kokonaisuudet:

– Tiedot, jotka osoittavat pakotteiden vaikutuksen, mukaan lukien tuonti, vienti, öljyntuotanto ja -jalostus.

– Tiedot pakotteiden kohteena olevista yrityksistä, sotilastuotantoon osallistuvista yrityksistä ja tuontikorvausalan yrityksistä.

– Julkiset hankinnat ja sopimukset sekä budjettimenot.

– Tiedot sodan aiheuttamista kuolemista ja vammoista.

– Lähes kaikki tiedot vangeista, joista monet ovat kuolleet saatuaan määräyksen asepalvelukseen Ukrainassa.

– Kuukausittaiset tiedot rikoksista, joissa käytettiin ampuma-aseita, ammuksia ja räjähteitä. Tällaiset rikokset ovat lisääntyneet huomattavasti Venäjän alueilla lähellä Ukrainan rajaa.

– Tiedot ilmakehän olosuhteista poistettiin Moskovaan tehtyjen lennokkihyökkäysten jälkeen.

– Tiedot mahdollisista strategisista kohteista, kuten voimalaitoksista, voimalinjoista ja radioaktiivisen jätteen varastointipaikoista sekä ministeriöiden aluetoimistoista.

– Energiankulutusta koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan päätellä talouden tila.

– Tiedot muuttoliikkeestä ja passien myöntämisestä Ukrainan miehitettyjen alueiden asukkaille.

1/ The Russian government has hidden a vast amount of data from the public in an apparent attempt to conceal the impact of the war in Ukraine. An analysis shows that almost 500 datasets have been removed since February 2022, covering everything from weather to state pensions. ⬇️ pic.twitter.com/imLmxvq4hC

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 15, 2024