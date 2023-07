”Kreml opettaa meille, että elämä on merkityksetöntä ja murha normaalia”

Yalen historian professori Timothy Snyder on jakanut ukrainalaisen toimittajan Natalija Humenjukin kirjoituksen The Guardianissa seuraavilla saatesanoilla:

– Kreml opettaa meille, että elämä on merkityksetöntä ja murhaaminen normaalia. Tämän sodan voittaminen tarkoittaa myös jokaisen yksilön tunnustamista ja suremista. Viktoria Amelina tiesi sen ja eli sen vuoksi.

Humenjukin ystävätär Viktoria Amelina oli Venäjän kramatorskilaiseen Ria-pitseriaan tekemän ohjusiskun 12. uhri. Verkkouutiset uutisoi aiemmin iskusta tässä.

Amelina oli 37-vuotias kirjailija ja sotarikostutkija, joka oli iskuhetkellä lasillisella kolumbialaisen kirjailijakollegansa Héctor Abad Faciolincen ja tämän seurueen kanssa, kuten espanjalainen El País on kertonut.

Kolumbialaiset olivat saapuneet Kiovan kirjallisuusfestivaalin kautta Kramatorskiin perehtymään Venäjän sotarikoksiin paikallista ”Aguanta Ucrania” (”Tue Ukrainaa”) -kampanjaa varten. Amelina taas oli päivää ennen iskua samoilla kirjafestivaaleilla vetämässä keskustelupaneelia Venäjän sotarikoksista.

Humenjuk kirjoittaa, että oli selvää kyseessä olevan siviilikohde.

– Ukrainan viranomaiset ovat tunnistaneet Venäjän agentin, jonka he epäilevät välittäneet ravintolan tarkat tiedot. Kaikki tiesivät paikan olevan aina täynnä siviilejä, mediaa ja lomalla olevia sotilaita. Mutta oli erittäin epätodennäköistä, että korkeampaa komentajistoa olisi ollut paikalla. Se ei ollut sotilaskohde.

Tästä huolimatta esimerkiksi duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kenraalieversti Andrei Kartapolov hehkutti Venäjän valtiontelevision ykköskanavalla iskua suurena sotilaallisena urotekona.

– Nostan hattua heille, jotka suunnittelivat ja toteuttivat sen. Minun vanha sotilassydämeni iloitsee, kun näen näiden nuorukaisten ruumiita kaivettavan ylös, joillain heistä on tatuointeja, joillain tunnuskuvia, sanoi Kartapolov.

Pitseriaiskun uhrit olivat pääasiassa nuoria ja lapsia. Uhrien joukossa olivat muun muassa 14-vuotiaat kaksostytöt.

Humenjuk kirjoittaa, että ensin Venäjän muut sotarikokset jäivät Butšan verilöylyn varjoon. Esimerkiksi 8. huhtikuuta 2022 Venäjä teki iskun Totška-U-ohjuksella Kramatorskin juna-asemalle, jossa oli tuolloin 3000 ihmistä. Surmansa sai 63 ja yli 100 haavoittui. Vielä tuolloin Venäjä väitti tehneensä iskun sotilaskohdetta vastaan, vaikka kyseessä oli selvästi isku siviilejä vastaan.

Tuon jälkeen Venäjä on tehnyt useita iskuja siviilikohteita vastaan. Milloin kohteeksi ovat joutuneet ostoskeskukset, milloin yöaikaan nukkuvien ukrainalaisten asuinkerrostalot.

Humenjuk huomauttaa, että oikeustieteessä rikosten kertyminen tarkoittaa todisteiden lisääntymistä ja vahvempaa oikeusjuttua. Median suhteen on päivänvastoin: mitä useammin näitä iskuja tapahtuu, sitä enemmän huomio haihtuu.

– Kertoessani kansainväliselle medialle sotarikosten raportoinnista kyllästyvät toimittajat, joita yleensä kiehtovat vain ”uudentyyppisistä rikokset”, heti kun mainitsen ohjusiskusten siviiliuhrit. ”Mutta eikö sodankäynti vain ole sellaista?” he kysyvät, kirjoittaa Humenjuk ja jatkaa:

– Venäjä on onnistunut normalisoimaan tällaiset iskut siviilikohteisiin. Ja vaikka on mahdollista identifioida käytetty ja ase ja todistaa, että kyseessä oli siviilikohde, ovat lakimiehet epäileväisiä ottamaan juttua käsiteltäväkseen, kun julkinen paine puuttuu.

Hän ihmettelee, että ”siviilejä vastaan tehtyjä iskuja pidetään väistämättöminä sodan tragedioina”.

– Mutta ne ovat myös rikoksia, jotka tulee tutkia riippumatta siitä, mitkä meidän poliittiset näkemyksemme ja kantamme konfliktin suhteen ovat, muistuttaa Humenjuk.

Humenjuk kirjoittaa, että hän jo monien muiden ukrainalaisten tapaan kokee olonsa ”kaikkien menetettyjen läheisten johdosta voimattomaksi, turraksi ja rikkinäiseksi”. Keskiössä onkin, miten tällaiset iskut saataisin ehkäistyä.

– Meidän tulee vaati [sotarikos]tutkintaa, jotta venäläinen sotilas saa kenraalinsa kunnianosoituksensa sijaan pidätysmääräyksen tällaisten iskujen tekemisestä. Me emme voi pelastaa enää heitä, jotka ovat kuolleet, mutta ainakin tämä koskemattomuuden vitsaus voi tuottaa rangaistunut. Ja ehkä, vain ehkä, se estää seuraavan hyökkäyksen.

The Kremlin teaches that life is pointless and murder is normal. Winning this war involves celebrating and grieving each individual. Victoria Amelina knew that and lived that.https://t.co/je17g8l4cC

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 3, 2023