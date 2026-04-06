BBC:n Venäjän-kirjeenvaihtajan Steve Rosenbergin sanomalehtikatsauksesta selviää, etteivät muutoin hallinnolle uskolliset venäläislehdet katso maan pääsevän nauttimaan korkeasta öljynhinnasta.
Kommersant on optimistinen ja kirjoittaa, ettei Venäjä ole ”vielä” hyötynyt hinnannoususta.
– Valtiovarainministeriön mukaan maaliskuussa 2026 liittovaltion budjetin öljy- ja kaasutulot laskivat 43 prosentilla verratuna viime vuoteen vastaavaan ajankohtaan, lehti kirjoittaa.
Lehden mukaan öljytulojen lasku johtuu siitä, että maaliskuun budjettitulo helmikuun hintaan 44,6 dollaria barrelilta. Maaliskuun 77 dollarin ballerihinta näkyy vasta huhtikuussa.
– Tällä välin budjettivaikeudet jatkuvat. Maaliskuussa jouduttiin jälleen ottamaan kansallisesta hyvinvointirahastosta jouduttiin ottamaan jälleen 60 miljardia ruplaa alijäämän kattamiseksi. Kun lisätulot saapuvat, tulisi tilanteen helpottaa, arvioi Kommersant.
Moskovskij Komsomolets sen sijaan mainitsee, etteivät Ukrainan drooni-iskut öljysatamiin Laukaansuulle ja Koivistolle ole olleet merkityksettömiä.
– Yleisesti ottaen voidaan sanoa, etteivät hyökkäykset öljynjalostamoihin ole merkityksettömiä. Kylvökauden edellä hallituksen on pitänyt itse asiassa jäädyttää bensiinin vienti 1. heinäkuuta asti, toteaa lehti ja jatkaa:
– On selvää, että euforia kallistuneen öljyn tuomista lisätuloista on täysin perustelematonta. Tässä tilanteessa tarvitaan huomattavasti maltillisempia arvioita.