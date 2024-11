Vaikeudet ulkomaanmaksuissa ovat rajoittaneet Venäjän tuontia vielä kuluvan vuoden alkupuolella, mutta viime kuukausina ongelmat näyttävät suurelta osin ratkenneen. Moskovan keskuspankin, liittovaltion tullin ja Venäjän kauppakumppanien tiedot näyttävät, että vuoden kolmannella neljänneksellä tuonti on kasvanut viime vuoden tasolle. Jos tuonnin palautuminen jatkuu, se auttaa Venäjän viranomaisia niiden taistelussa inflaatiota vastaan.

Yhdysvaltojen toissijaisten pakotteiden luoma uhka, joka sai monet ulkomaiset pankit luopumaan Venäjän maksuliikenteestä, johtivat 10 porosentin laskuun tuonnissa vielä alkuvuonna 2024. Mutta tultaessa kuluvan vuoden loppupuolelle venäläisyhtiöt ovat – ilmeisesti maansa hallituksen avulla – onnistuneet kehittämään vastakauppajärjestelmän, jossa on osuus Venäjän energianviennin ulkomaille jääneillä tuloilla. Järjestelmä näyttää olevan toiminnassa Kiinan lisäksi Turkin tuontikaupassa.

Niistä Kiinan rooli on paljon suurempi. Viime kuukausina tuonti Kiinasta Venäjälle on kasvanut ennätyslukemiin, yli 11 miljardiin dollariin kuukaudessa. Kiinan osuus Venäjän tuonnista on jo yli 40 prosenttia. Vaikka tuonti Euroopasta jatkuvasti laskee, se on edelleen merkittävä 25 prosenttia.

Toinen tuonnin elpymistä edesauttanut tekijä kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä on ollut autojen kiihtynyt tuonti ennen 1. lokakuuta käyttöön otettua kierrätysmaksua. Tämä edesauttoi tuonnin erityisen jyrkkää nousua tuonnin koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen luokassa.

Kuten viime vuosi osoitti, Venäjän talous on edelleen haavoittuva, ja tuonnin rajoituksista on tulossa merkittävä inflaatiota kasvattava tekijä. Samaan aikaan uudet juonet pakotteiden aiheuttamien uhkien kiertämiseksi eivät ainoastaan paranna Venäjän taloustilannetta, vaan myös tekevät kaksikäyttötuotteiden tuonnista turvallisempaa, mikä varmistaa Venäjän asetuotannon jatkumisen.