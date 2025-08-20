Kreml löi kovat ehdot pöytään turvatakuista: Venäjälle ja Kiinalle veto-oikeus

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Kreml hyväksyy vain sellaiset Ukrainalle myönnettävät turvatakuut, joissa muun muassa Venäjällä ja Kiinalla on veto-oikeus.

Lavrov totesi tiedotustilaisuudessa Moskovassa, että turvatakuiden pohjana käytettäisiin Istanbulin 2022 sopimusluonnoksia. YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet (mukaan lukien Venäjä ja Kiina) ja useat muut maat toimisivat turvallisuuden takaajina.

– Eli kukaan ei saa puolustaa Ukrainaa Venäjältä, jos Venäjä ja Kiina eivät siihen suostu. Hienoa edistystä kaikin puolin, ukrainalaistaustainen toimittaja-kirjailija ja ulkopolitiikan asiantuntija Jaroslav Trofimov lataa X-palvelussa.

Jos siis Ukraina joutuisi uudestaan hyökkäyksen kohteeksi, neuvotteluiden alettua Venäjä voisi estää veto-oikeudella kaikki Ukrainan tukemiseen tähtäävät aloitteet. Siten Venäjä voisi hyökätä Ukrainaan uudelleen ja käyttää tätä mekanismia estääkseen avun muilta takaajilta.

Euroopan johtajat ovat kiihdyttäneet neuvotteluja Ukrainan turvatakuista osana mahdollista tulitaukoa ja rauhansopimusta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut liittolaisilta sitovia takuita estääkseen Venäjää käynnistämästä uutta hyökkäystä.

