Kreml kiihdyttää lasten aivopesua Neuvostoliiton malliin

Vladimir Putin vaati tutkija Alla Hurskan mukaan heinäkuussa Venäjän viranomaisia tehostamaan toimia sotilaallisen propagandan edistämiseksi oppilaitoksissa. Putin kohdisti ohjeistuksensa Venäjän tiede- ja korkeakouluministeriölle, opetusministeriölle sekä federaation nuorisoasiain virastolle.

Toimilla pyritään kiireellisesti vahvistamaan ”yleisvenäläistä kansalaisidentiteettiä” ja perustelemaan Ukrainaa vastaan toteutettavan ”sotilaallisen erikoisoperaation” ja selostamaan sen tavoitteet. Kremlin julkaiseman asiakirjan mukaan nuorisoon kohdistettavaa propagandaa on entisestään kiihdytettävä myös Ukrainan miehitetyillä alueilla, kuten Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloissa” sekä Zaporižžjan ja Hersonin alueilla.

– Venäjän hallitus oli jo ennen tätä ilmoitusta lisännyt patrioottisuuskasvatukseen suunnattuja menoja varsin merkittävästi. Siihen liittyviin aloitteisiin osoitetut budjettimäärärahat ovat kuusinkertaistuneet edellisvuoteen verrattuna, Kiovan kansainvälisessä politiikan tutkimuksen keskuksessa ja Albertan yliopistossa työskentelevä Hurska kertoo Jamestown Foundation -ajatushautomon artikkelissa.

Venäjän vuoden 2022 talousarviossa yli 70 miljoonaa euroa oli hänen mukaansa varattu sotilaalliseen propagandaan, sotilastarvikkeiden hankintaan ja lasten ”isänmaallisiin” leireihin. Vuonna 2023 summa on kohonnut noin 430 miljoonaan euroon, mikä merkitsee räjähdysmäistä 510 prosentin kasvua.

Asekoulutusta neuvostoaikojen tapaan

Pian täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Venäjän turvallisuus- ja sotilasviranomaiset, propagandistit ja poliitikot alkoivat Hurskan mukaan ajaa ”isänmaallisen” kasvatuksen laajamittaisia uudistuksia vedoten neuvostoajan ”onnistuneisiin” kokemuksiin.

– Neuvostokäytäntöjä toisintaen Venäjälle perustettiin vuonna 2022 uusi nuorisoliike – ”Ensimmäisten liike” – Putinin tuella ja hänen valvonnassaan. Järjestö, jolla on resurssit omiin televisio- ja radiolähetyksiin, pyrkii jatkamaan Neuvostoliiton pioneerien perinteitä ja osallistumaan aktiivisesti venäläisen yhteiskunnan isänmaalliseen kasvatukseen. Tämä nuorisoliike odottaa lähitulevaisuudessa jäsenmääränsä nousevan 18 miljoonaan miehitettyjen alueiden lapset ja nuoret mukaan lukien. Krimille on perustettu jo yli 400 liikkeen paikallisosastoa, Hurska kertoo.

– Venäjän eri alueilla kouluille on osoitettu sotilasyksiköitä, jotka toimivat niiden suojelijoina. Ukrainan sodan ”sankareita” – myös Wagner-ryhmän palkkasotureita – kutsutaan säännöllisesti kouluihin puhumaan isänmaallisuudesta. Moraalin kohottamiseksi koulujen ja päiväkotien johtajat asettavat lapset riviin tai Z-kirjaimen muotoon, joka on Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan symboli, hän toteaa.

– Kun sotilaallinen peruskoulutus palaa kouluihin 1. syyskuuta alkaen, käytännön militarisoinnin rinnalle tulee myös teoreettinen militarisointi. Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen johtaja Sergei Mironov on sanonut, että päätavoitteena on valmistautua järjestelmällisesti mahdolliseen sotaan. Aloite on saanut puolustusministeriön vahvan tuen. Kursseilla harjoitellaan ampumista ja käsikranaattien käsittelyä sekä opitaan ensiaputaitojen perusteet taistelukentällä.