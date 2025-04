Kreml kaivoi taas esiin väitteet Ukrainan hallinnon laittomuudesta

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti maanantaina, että presidentti Vladimir Putin tukee ajatusta tulitauosta Ukrainassa, mutta sanoi useiden asioiden ”roikkuvan ilmassa”.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Peskov esitti, että näihin ongelmiin kuuluu ”kontrollin puute” Ukrainan valtionhallinnosta ja Ukrainan hallituksen väitetty kyvyttömyys valvoa ääriliikkeiden ja kansallismielisten yksiköiden toimia ja totella Ukrainan hallituksen määräyksiä.

Peskov väitti, että nämä yksiköt liittyvät Ukrainan ”lisämilitarisointisuunnitelmiin”.

Peskov mainostaa Putinin 28. maaliskuuta kertomaa sanomaa, että Ukrainan nykyinen hallitus on laiton ja kykenemätön taistelemaan uusnatsiryhmiä vastaan. Putinin mukaan niillä on ”todellinen valta käsissään”.

– Nämä Kremlin lausunnot ovat osa laajempaa pyrkimystä heikentää Ukrainan hallituksen laillisuutta sekä vaatia uudelleen Ukrainan hallinnon vaihtamista ja Ukrainan demilitarisointia, ISW toteaa.

Putin ja muut Venäjän viranomaiset keskeyttivät aiemmin väliaikaisesti näiden väitteiden esittämisen Putinin ja Donald Trumpin puhelinkeskustelun jälkeen 12. helmikuuta. Nyt nämä väitteet kaivettiin uudelleen esiin 28. maaliskuuta.

Trump ilmaisi äskettäin tyytymättömyytensä Putinin halventaviin huomautuksiin, jotka hyökkäsivät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin legitimiteettiä vastaan. Trump ilmaisi halukkuutensa määrätä Venäjää vastaan lisäpakotteita, jos Yhdysvallat ja Venäjä eivät pääse sopimukseen.