Kreml kaivoi esiin vanhan pelikirjansa – “Tämä ei ole yllätys”

– On törkeää, että Venäjä yrittää liittää Ukrainan alueita itseensä. Mutta se ei ole yllätys, näimme tämän tapahtuvan Krimillä vuonna 2014. Ja näyttää siltä, että kyseessä on sama pelikirja, sanoo Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs Bridget Brink Radio Free Europelle.

Brinkin mukaan tällä hetkellä Khersonissa ja muilla Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla jaetaan kansalaisille Venäjän passeja, vaaditaan venäjän kielen käyttöä kouluissa ja hallinnoissa sekä asetetaan sijaisjohtajia näihin hallintoihin.

– Mielestämme se on törkeää, eikä se ole kansainvälisen oikeuden mukaista.

Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvosto ilmoitti 19. heinäkuuta saaneensa tiedustelutietoa siitä, että Venäjä valmistautuu liittämään itseensä koko (Itä-Ukrainan) Donbassin sekä alueita Ukrainan eteläosista ja -rannikosta mukaan lukien Khersonin ja Zaporižžjan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi 20. heinäkuuta, että Venäjän tavoitteet Ukrainassa ulottuvat nyt Donbassin alueen ulkopuolelle ja sisältävät maa-alueita muun muassa etelässä.

Bridget Brinkin mukaan Yhdysvallat ”jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin tarve vaatii” ja nopeuttaa sotilaallisen avun lähettämistä, jotta maa kykenee taistelemaan hyökkääviä Venäjän joukkoja vastaan.

Valkoinen talo ilmoitti 22. heinäkuuta, että Yhdysvallat lähettää 270 miljoonan dollarin edestä lisää turvallisuusapua Ukrainalle. Uusi avustuspaketti sisältää neljä HIMARS-raketinheitinjärjestelmää ja taktisia Phoenix Ghost -lennokkeja, joiden avulla Ukrainan pystyy jatkamaan taistelua Venäjän lukumäärältään ylivoimaisesta tykistöstä huolimatta.

“It's outrageous that Russia is trying to annex territory of Ukraine. But it's no surprise, we saw this happen in Crimea in 2014. And it seems like it's the same playbook,” says U.S. Ambassador to Kyiv Bridget Brink.” Read more here: https://t.co/W2SOaDfxud pic.twitter.com/5G1EuYJ8Tg

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 24, 2022