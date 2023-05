Kreml julkaisi hämmentävän videon – ”Vladimir Putin on seonnut”

Venäjän presidentinhallinto on julkaissut videon presidentti Vladimir Putinin ja perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja Valeri Zorkinin tapaamisesta.

Zorkin kertoi presidentille löytäneensä kartan 1600-luvulta eli Ludvig XIV:n aikakaudelta.

– Sen laativat ranskalaiset 1600-luvulla, vuosisadan jälkipuoliskolla. Miksi toin sen tänne? Vladimir Vladimirovitsh, siinä ei ole Ukrainaa, Valeri Zorkin sanoo.

– Ei tietenkään, Putin vastasi.

Perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja huomautti, että kartalla näkyy osa Puola-Liettuasta. Toiselle laidalle oli merkitty kasakoiden aluetta ja Venäjän keisarikuntaa.

Kremlin videolla näytetään, kuinka Zorkin ja Putin tutkivat kyseistä karttaa.

– Niin, miksi näin tämän vaivan näyttääkseni tämän teille? Koska on ollut paljon spekulaatiota alueiden historiallisista juurista ja siitä, miten tämä kaikki muodostui, Valeri Zorkin totesi.

Hänen mukaansa vasta lokakuun vallankumouksen jälkeen ”eriasteisia valtiorakennelmia alkoi muodostua, ja neuvostoviranomaiset loivat Neuvostoliiton”.

– Tämä tiedetään hyvin. Ennen sitä ihmiskunnan historiassa ei ollut Ukrainaa, Zorkin väitti.

Chicagon yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin kuvailee Venäjän presidentinhallinnon julkaisemaa videota ”täysin mielipuoliseksi”.

– Putin oikeuttaa sotansa Ukrainaa vastaan löytämällä (yhden!) kartan 1600-luvulta, jossa Ukrainan alueet on merkitty Venäjäksi. Ukrainaa ei ollut silloin olemassa, hän sanoo. Mitä sitten? Yhdysvaltojakaan ei ollut tuolloin. Eikä Italiaa tai Saksaa, Konstantin Sonin tviittaa.

– Suurinta osa nykyisistä eurooppalaisista valtioista ei ollut tuolloin olemassa, Sonin jatkaa.

Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Sergei Radtshenko kuvailee tempausta alhaiseksi ja huomauttaa sen asettavan myös Valeri Zorkinin kyseenalaiseen valoon.

– Minua ei kuvota tässä eniten se, että Putin on seonnut (vaikka se onkin järkyttävää), vaan niin sanotun perustuslakituomioistuimen puheenjohtajan säälittävä alistuminen. Hän yrittää miellyttää tsaaria, jonka tietää menettäneen järkensä. Sanoinkuvaamattoman kuvottavaa, Radtshenko hämmästelee.

This is an official Kremlin video and it is totally crazy. Putin justifies his war against Ukraine by finding a (one!) 17th century map in which the Ukrainian lands are marked as a part of Russia. Ukraine didn't exist at the time, he says. So what?! United States did not exist… pic.twitter.com/MHog18vDXy

What disgusts me here is not even that Putin has lost his mind (disturbing though it is) but that pathetic obsequiousness of the chairman of the so called constitutional court who is. humoring the tsar knowing full well the tsar has gone off his rails. Vile beyond belief. https://t.co/JpqNAbtRAq

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 23, 2023