Kreml iski Euroopan energiaan: Asiantuntijan mukaan tilanne voi pahentua

Venäjän valtiollinen energiajätti Gazprom on leikannut Eurooppaan Nord Stream -putken kautta tuotavan kaasun määrää 40 prosentilla. Carnegie Endowment -ajatushautomon vanhempi tutkija, Venäjä-asiantuntija Aleksander Gabujev luonnehtii Moskovan ampuneen ”uusia laukauksia Venäjän energiasodassa länttä vastaan”. Hänen mukaansa Venäjä syyttää tilanteesta Ukrainan sodan takia säädettyjä talouspakotteita, vaikka tätä ei suoraan sanotakaan.

Aleksander Gabujev muistuttaa asiantuntijoiden arvioineen jo aiemmin, että näin voi tapahtua. Hän povaa, että tilanne voi mennä vielä pahemmaksi.

– [Gazpromin] päätöstä pitää tarkastella Moskovan ja lännen vastakkainasettelun laajemmassa kontekstissa. Kreml uskoo Yhdysvaltain ja liittolaisten olevan täydessä sodassa Venäjää vastaan. Välineet ovat niin sotilaallisia (aseita Ukrainaan, tiedustelutiedon jakamista, kohdetietoja jne.) kuin geoekonomisia (pakotteet), Gabujev kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa Kremlillä ei ole juuri vaihtoehtoja vastatoimiksi. Gabujev muistuttaa, että Venäjän kyvyt iskeä länttä vastaan ovat rajalliset. Esimerkiksi kybersodankäynti voi herkästi kääntyä myös itseä vastaan.

– Energiavirtojen käyttäminen aseena on ilmeisin vastaus.

Gabujev viittaa arviossaan Venäjän keskuspankin entisen neuvonantaja Aleksandra Prokopenkon tästä löytyvään Carnegie Endowmentin artikkeliin. Siinä Prokopenko katsoo Moskovan tulleen siihen tulokseen, ettei Euroopan kanssa ole enää paluuta vanhoihin hyviin aikoihin. Siksi Kreml on valmis toimiin, jotka sattuvat molempiin, mutta iskevät venäläisarvion mukaan vielä kovempaa Eurooppaan.

Aleksander Gabujevin mukaan Kremlille on selvää, että kaasutoimituksiin puuttuminen on EU:lle kivuliaampaa kuin öljyyn kohdistuvat toimet. Hän arvioi, että Moskovassa pohditaan nyt, isketäänkö kaasuun talvella vai nyt heti, kun EU:n pitää pumpata kaasua varastoihin.

Gabujev toteaa, ettei Gazprom tule kuitenkaan lopettamaan kaasun toimituksia kokonaan, koska sillä ei ole muutakaan paikkaa, mihin kaasua viedä.

– Nyt nähdyn kaltaiset toimet voivat kuitenkin olla tarpeeksi häiritseviä ja aiheuttaa hintashokkeja, hän jatkaa.

Tutkijan mukaan tilanne on edennyt ”eskalaatiovaiheeseen”, jossa Kremlin päätöksiä eivät ohjaa markkinat vaan sota-ajattelu. Gabujev arvioi Venäjän johdon laskevan, että sillä on tarpeeksi sotakassaa tarpeidensa rahoittamiseen ja että öljynvienti Kiinaan ja Intiaan sekä myös Eurooppaan seuraavan puolen vuoden ajan tulevat riittämään täyttämään kassan uudelleen.

Aleksander Gabujev toteaa synkästi, että tällä hetkellä ”kaikki on valitettavasti mahdollista ja mikään ei ole mahdotonta” Venäjän toimien ja Ukrainan sodan suhteen.

