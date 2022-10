Kreml irtautui viljasopimuksesta – Tutkija: Voi kostautua

Venäjä irtautui lauantaina sopimuksesta, joka mahdollisti Ukrainalle viljanviennin Mustanmeren satamiensa kautta. Syyksi se kertoi Ukrainan lennokki-iskun Venäjän Mustanmeren laivastoon.

BBC:n mukaan Venäjä väittää Ukrainan iskeneen brittijoukkojen avustuksella laivoihin, jotka ovat viljasopimuksen suojaamia ja joilla sen toteutunen turvataan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Kreml teki päätöksen tulevasta irtautumisesta jo kauan aiemmin.

Carnegie Endowment -ajatushautomon vanhempi tutkija, Venäjä-asiantuntija Aleksander Gabujev kutsuu irtautumista Twitterissä epätoivoiseksi yritykseksi painostaa Ukrainaa.

– Tämä röyhkeä yritys saada vipuvartta voi kuitenkin kostautua Moskovaa vastaan, hän toteaa.

– Miksi Moskova katkaisee viljakaupan nyt? Vastaus on: Putin tarvitsee vipuvartta, kun hänen tilanteensa heikkenee Ukrainan taistelukentillä, joten hänen täytyi asettaa globaalin ruokakriisin uhka takaisin Venäjän pakkokeinojen ja kiristyksen työkalupakkiin.

Hän huomauttaa Venäjän allekirjoittaneen sopimuksen heinäkuussa, kun tilanne taistelukentillä näytti heidän näkökulmastaan hyvältä. Ukrainan vastahyökkäyksen alettua syyskuussa sopimuksesta irtautumisella on uhkailtu säännöllisesti ja nyt uhat toteutettiin.

Gabujev kirjoittaa, ettei irtautuminen ole varsinaisesti yllättävää. Hän kirjoitti aiemmin lokakuussa, että Putinin todennäköinen reaktio epäonnistumisiin on sodan eskaloiminen kaikilla käytettävissä olevilla työkaluilla.

– Toistaiseksi eskaloituminen on asteittaista: näemme ilmahyökkäyksiä Ukrainan energiainfrastruktuuriin, energiasotaa Eurooppaa vastaan, ydinasekiristystä (jonka USA ottaa erittäin vakavasti), nyt viljasopimuksen purkaminen. Moskova ajattelee edelleen, että aika on sen puolella, mutta tarvitsee nyt vipuvartta, Gabujev kirjoittaa.

– Uhkailukampanjan tavoitteena on painostaa kansainvälistä yhteisöä ja länttä Ukrainalle annetun sotilaallisen tuen rajoittamiseksi tai pakottaa Kiova sopimukseen, joka mukautuu joihinkin Venäjän vaatimuksiin – ja antaa Moskovalle aikaa rakentaa uudelleen joukkonsa ja palata takaisin.

Lähestymistavassa on Gabujevin mukaan kuitenkin useita ongelmia. Ensinnäkään se ei poista lännen päättäväisyyttä Ukrainan tukemisessa. Se myös aiheuttaa erimielisyyksiä Venäjän suhteisiin Saudi-Arabian ja Turkin kaltaisten valtioiden kanssa.

– Heinäkuussa nämä maat sekä joukko Lähi-idän ja Afrikan toimijoita painostivat Moskovan sallimaan Ukrainan viljan viennin – estääkseen ruokakriisit ja poliittiset mullistukset tällä alueella. Niiden etujen huomiotta jättäminen voi kostautua.

